Podle Leclerca nová podlaha rozhodně pomohla. Vasseur to vidí spíše na lepší provedení

Ferrari v Rakousku nasadilo novou podlahu a nešlo (z hlediska počtu změn) o drobnou úpravu. Nový je také difuzor.

„Rozhodně nám to pomohlo,“ řekl Leclerc, kterého cituje RaceFans. „Měl jsem pocit, že jsme udělali určitý pokrok. Jak moc, to musíme zjistit na různých typech tratí. Nemůžeme to hodnotit jen podle této trati, ale musíme to prověřit na vícero okruzích.“

„Každopádně čísla, která jsme očekávali, jsme opravdu měli, což je dobrý začátek. Znamená to, že jdeme správným směrem.“

„Nejvíc ztrácíme tento víkend v rychlých zatáčkách, což jsme čekali,“ uvedl Monačan. „Očekávali jsme, že na McLaren budeme trochu ztrácet v rychlých pasážích, ale mysleli jsme si, že ještě víc budeme ztrácet v pomalých zatáčkách, což nakonec nebylo tak výrazné. Podíváme se na to...“

Fred Vasseur přínos nové podlahy trochu bagatelizoval. Větší vliv podle něj mělo „provedení“, což je něco, o čem mluvil už před Rakouskem. Podle šéfa Ferrari je nutné mít hladký víkend. Co tím myslí? Třeba to, že Ferrari včera prošlo prvními dvěma částmi kvalifikace hladce a v Q3 tak mělo dvě sady pneumatik.

„Kvalifikace pro nás dopadla dobře, vše šlo hladce,“ řekl Vasseur pro web F1. „Hned od třetího tréninku, a pak od začátku prvního části jsme měli tempo a dokázali jsme zajet dobré kolo. To je velmi důležité, protože pokud v první části nezajedete dobré první kolo, musíte použít další sadu pneumatik a to vás po zbytek kvalifikace staví do role outsidera.“

„Totéž jsme udělali ve druhé části, takže jsme do třetí šli se dvěma sadami nových měkkých pneumatik. Jak jsem již řekl, klíčem je mít čistý víkend. Je pravda, že naše modernizace dnes pomohla, i když by se měla měřit spíše na setiny sekundy než na desetiny, ale věřím, že je to spíše o našem provedení. Lando byl ale v úplně jiném světě.“

„Pokud jde o závod, vždy jsme věděli, že v neděli bude mnohem větší horko, což znamená, že závod bude především o správě pneumatik. Na druhou stranu se tu dá předjíždět, takže se nemusíte příliš starat o to, kdy udělat zastávku v boxech, protože je možné získat pozici zpět. Včera bylo naše tempo v dlouhých stintech dobré, takže zítra, kdy je zde DRS velmi účinné, bude důležité umět ho dobře využít.“