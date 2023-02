Podle Leclerca musí být cílem titul. První kilometry s SF-23 absolvoval v přímém přenosu

Ferrari dnes ve Fioranu ukázalo svůj letošní vůz. Hned také vyjelo na svou domácí trať.

Do Fiorana je to z továrny Ferrari ještě blíže, než tomu bylo v minulosti. Před několika lety postavena továrna stojí blízko okruhu. Nedávno pak přímo u trati přibyla ještě jedna nová budova, ve které se nachází nový simulátor Ferrari, který Scuderia plně nasadila vloni. Na něm vypadá vůz dobře. Jak to ale bude na trati a ve srovnání s konkurenty?

SF-23 vyjel na trať dnes poprvé. Za volant se posadil před zraky fanoušků na okruhu a desítek tisíc dalších u internetového přenosu Charles Leclerc, který vyhrál „souboj“ v hodu mincí, na které byla startovní čísla obou jezdců Ferrari.

Nešlo o filmovací den, ten Ferrari teprve čeká, ale o tzv. demonstrační jízdu – podle pravidel může tým odjet 15 kilometrů. Při filmovacím dni pak 100 km.

Podle Sainze by mělo být Ferrari za podobnou prezentaci pochváleno. „Formule 1 v dnešní době potřebuje takovéto akce, takovéto prezentace, na které přivedete všechna média, všechny fanoušky a naše partnery, přivedete inženýry, kteří se podílejí na projektu, mechaniky, kteří stavěli vůz posledních několik měsíců, a všechny je spojíte dohromady a spojíte s prezentací skutečného vozu, který jezdí bez nějakého velkého utajení.“

„S ohledem na povahu formule 1 si myslím, že jsme byli odvážní, že jsme to udělali, protože to bylo vůbec první instalační kolo, které jsme s tímto vozem absolvovali, a to se může pokazit. Riskli jsme to a udělali něco jiného a doufám, že se vám to líbilo, mně rozhodně ano a byl to velmi dobrý den pro Ferrari a formuli 1.“

Cílem musí být titul

Charles Leclerc uvedl, že doufá, že se tým letos opět zlepší. Vloni skončil(i) na druhém místě v šampionátu – Leclerc i Ferrari.

„Je těžké zacházet do detailů, ale dali jsme zpětnou vazbu z prvního pocitu – jelo to dobře, hladce a všechno šlo opravdu dobře,“ řekl Leclerc.

Leclerc, který s Ferrari vstupuje do své páté sezony, uvedl, že „na simulátoru je to pozitivní pocit – jsou tu určité rozdíly (oproti roku 2022), takže musíme trochu přizpůsobit jízdní styl, ale celkově je pocit dobrý.“

„Zdá se, že slabiny, které jsme měli loni, jsou pro letošek lepší, což je cíl, ale musíme ještě počkat.“

„Chceme se zlepšit – minulý rok byl dobrým krokem vpřed, letos musíme udělat totéž a doufat, že získáme titul. To je cíl pro celý tým a je to cíl i pro mě. Potřebujeme získat více vítězství, doufejme, že budeme konzistentnější od prvního do posledního závodu a snad ten titul získáme.“

Vasseur je opatrnější

Frédéric Vasseur je v Maranellu teprve měsíc, takže jeho vliv na cokoliv je zatím prakticky nulový. Šéf Scuderie akcentoval zejména spolehlivost.

„Prioritou pro všechny je spolehlivost,“ řekl Vasseur, podle kterého je to na začátku sezóny důležité.

„Pokud nemáte spolehlivost, pak nejste schopni absolvovat tyto tři dny testování a do sezóny vkročíte špatnou nohou. Udělali jsme potřebné kilometry na dynamometru a všichni jsme optimističtí, ale teprve až v Bahrajnu se ukáže, jak na tom jsme z hlediska výkonu motoru. Zatím je to v pořádku.“

„Poslední čtyři týdny jsem se snažil přesně pochopit, co se v týmu stalo a co se stalo loni, ale nebudu dělat žádné závěry před prvním závodem.“