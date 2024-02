Podle Leclerca je těžké odhadnout, jak je na tom Ferrari ve srovnání s Red Bullem. Neodjeli simulaci závodu

Páteční kvalifikace a sobotní závod budou prvním ostrým srovnáním sil. Ale jen částečně. Rozložení sil se bude i letos měnit v závislosti na okruhu.

Leclerc zatím neví, jaká je ztráta na úřadující mistry světa. „Jde o to, že Red Bull je jedním z mála týmů, který během testování neprovedl kompletní simulaci závodu, což nám obvykle pomáhá pochopit, jak na tom přesně jsme. Je tedy velmi těžké zjistit, jak na tom jsou,“ řekl Leclerc, kterého cituje Autosport.

„My jsme jednu udělali. Samozřejmě víme, jak na tom jsme, a některé ostatní týmy udělaly několik závodních jízd, takže máme jakousi představu, jak na tom jsou. Ale to neplatí u Red Bullu.“

„Zatím není možné pochopit, kde se nacházíme. Je to však trať, na které jsme byli v minulosti silní, a doufám, že můžeme bojovat o vítězství. A pokud se naskytne příležitost, uděláme naprosto vše pro to, abychom ji využili.“

Vloni se neusmíval

Jezdci Ferrari jsou zatím s vozem spokojeni. Podle Leclerca to bude pro Ferrari lepší vstup do sezóny než vloni.

„Normálně jsem člověk, který se usmívá, ale loni bylo velmi těžké se čemukoli usmívat, protože to byl velmi, velmi těžký test, pravděpodobně nejhorší, jaký jsem kdy ve své kariéře ve formuli 1 zažil, protože nic nešlo dobře.“

„Letos to více odpovídá tomu, co jsme očekávali. Ale neměli bychom zaměňovat jízdní vlastnosti s konkurenceschopností. Auto je zatím mnohem lépe řiditelné, ale pokud jde o konkurenceschopnost, tak tam teprve uvidíme.“

„Pokud na konci víkendu skončím pátý, nebo šestý s tím, že jsme dosáhli maximálního výsledku, asi už úsměv na tváři mít nebudu. Ale doufám, že to tak nebude.“

„Přesně víme, na kterých oblastech musíme zapracovat. To je pro budoucnost pozitivní, protože můžeme začít už teď. Továrna se už od minulého týdne zaměřuje na body, které musíme v příštích měsících zlepšit.“

Jednou z oblastí, kterou musí Ferrari podle Leclerca obzvlášť zlepšit, je výkon v pomalých zatáčkách.

„Momentálně máme docela velkou nedotáčivost. Když se podívám na onboardy, myslím, že je to tendence v celém paddocku. Vypadá to, že s tím bojují všichni. Jde o to, který z týmů bude touto nedotáčivostí v nízkých rychlostech nejméně limitován. V tuto chvíli na tom musíme ještě trochu zapracovat.“