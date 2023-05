Podle Leclerca bude potřeba v Monaku zajet opravdu skvělé kolo, aby porazil jezdce Red Bullu

Charlese Leclerca čeká domácí závod. Až dosud se mu ale v ulicích rodného města příliš nedařilo.

Do loňského roku platilo, že Leclerc všechny závody v Monaku nedokončil a jednou do něj dokonce ani neodstartoval. Vloni dojel na bodech, ale příliš velký úspěch to nebyl. V cíli mu patřilo čtvrté místo a stal se prvním držitelem pole position v Monaku od roku 2003, který nedojel na pódiu.

Monako je specifická trať, na které se může dařit i těm, kterým se normálně v sezóně tolik nedaří. Mohl by být Leclerc mezi těmi, kteří budou bojovat o vítězství?

„Pokud zajedeme v kvalifikaci nějaké opravdu skvělé kolo, můžeme je porazit,“ řekl Leclerc o Red Bullu.

„V závodě jsou extrémně rychlí. Ale na trati, jako je tato, je předjíždění velmi obtížné. A nejen Red Bull je rychlý. Aston Martin bude také ve hře, Mercedes přijel s velmi odlišně vypadajícím vozem, u něhož jsem zvědavý, jak si povede. Musíme zjistit, jak na tom jsme a co je možné.“

„Vždy, když přijedeme na tuto trať, je to o tom jít krok za krokem až do kvalifikace, kde jedete naplno na hranici možností. A to je neuvěřitelný pocit,“ řekl Leclerc.

„Už jen to vzrušení a adrenalin, které na této trati zažíváte. Je to úžasné. Trochu mi to připomíná mé motokárové časy, kdy nemáte čas přemýšlet, protože tu nejsou žádné rovinky – jsou tu zatáčky jedna za druhou. Je to prostě opravdu vzrušující a pravděpodobně je to určitě nejlepší kvalifikace roku.“