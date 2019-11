Podle italského tisku Ferrari zvažuje, zda podnikne kroky proti Verstappenovi

Verstappen naznačil, nebo spíše řekl přímo, že Ferrari podvádělo. Reagoval tak na zpomalení rudých vozů na rovinkách v Austinu po vydání technické směrnice FIA.

„Tohle se vám stane, když přestanete podvádět.“ uvedl v neděli třetí Verstappen pro holandskou Ziggo Sport.

„Abych byl zcela upřímný, tak tohle je úplný vtip. Nemá o ničem představu, není součástí týmu,“ kritizoval Verstappena Leclerc.

„Víme naprosto přesně, co děláme. Nevím, proč vůbec mluví. Vůbec nic o nás neví.“

Ferrari zvažuje, zda podnikne kroky

Podle Corriere della Sera v Maranellu zvažují, zda je vhodné podniknout další kroky na ochranu jejich image. Binotto také požádal Christiana Hornera o schůzku, na které si mají situaci vyjasnit.

„Slyšel jsem některá prohlášení, která mě opravdu zklamala. Byla špatná a nedobrá pro sport. Je dobře, že došlo k objasnění ze strany FIA, ale nemělo to žádný dopad na náš výkon. V minulosti měly jiné týmy technickou výhodu, ale nikdo na ně neukazoval prstem.“

Verstappena kritizuje také jeho otec. Ten už po Mexiku říkal, že měl Max mlčet ohledně žlutých vlajek.

„Skvělá věc na Maxovi je, že u něj platí, co na srdci, to na jazyku a je vždy přímočarý,“ řekl Jos Verstappen po Mexiku pro Ziggo Sport v reakci na slova svého syna, že pod žlutou vlajkou nezpomalil, protože nebylo potřeba a měl to pod kontrolou. „Ale v tomto případě neměl nic říkat.“

Slova svého syna na adresu Ferrari hodnotí podobně. „Nikdy přesně nevíte, co se stane, ale z dat vidíme, že najednou byli mnohem méně rychlí,“ řekl Jos Verstappen.

„Dříve měli na rovinkách výhodu sedmi až devíti desetin sekundy a nyní jen polovinu. Nemůžete však dokázat, že podváděli, takže byste o tom neměli nic říkat.“

„Možná to nebyl nejchytřejší výrok, ale chápu Maxe. Je velmi motivovaný a chce vyhrát. Po letní přestávce mělo Ferrari po dobrých výkonech Red Bullu slušnou formu. Byli neuvěřitelně rychlí, ale v Austinu už méně. Nicméně jsou stále rychlí, ale už ne tolik.“

