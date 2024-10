Podle Hülkenberga bude Haas pro ostatní v příštích letech vážným konkurentem

Nico Hülkenberg sice po letošní sezoně Haas opustí, ale přesto americkému týmu do budoucna věří.

Když před sezonou 2023 Nico Hülkenberg přicházel do týmu Haas, který mu dal šanci poté, co německý jezdec neměl od roku 2019 stabilní závodní angažmá, asi málokdo věřil tomu, že půjde pro obě strany o tak pozitivní spolupráci.

Ročníkem 2023 se sice Haas víceméně protrápil, ale letos patří mezi stabilně bodující týmy a v Poháru konstruktérů mu patří sedmá příčka příčka.

Těží z toho i Hülkenberg, o jehož služby na základě jeho výkonů s americkou stájí projevila automobilka Audi. Německý pilot, jehož kariéra v F1 byla ještě nedávno považována za uzavřenou, tak bude v královně motorsportu působit i v dalších letech a navíc bude hájit barvy továrního týmu (poté, co se z týmu Sauber po sezoně 2025 stane Audi, pozn. red.).

A ačkoliv se Hülkenberg s Haasem po letošní sezoně rozloučí, věří, že tým Genea Haase půjde v příštích letech ještě nahoru.

„Myslím, že je tým nyní nastaven velmi dobře,“ prohlásil Hülkenberg v rozhovoru pro Autosport.

„Je to fungující organizace, a myslím, že jsme to letos do jisté míry dokázali i díky změnám, ke kterým došlo během zimy,“ poukázal tak nepřímo zkušený závodník na změny ve vedení týmu, v němž Guenthera Steinera nahradil Ajao Komacu.

„Vždy záleží také na mnoha dalších faktorech. Třeba na těch komerčních, co se sponzorů a rozpočtu týká. V tomto ohledu nevím, co nastane, ale slyšel jsem, že tým připravuje další zajímavé věci, což mu podle mě jen pomůže. Myslím, že Haas bude v příštích letech vážným konkurentem, zejména pak v příštím roce, protože nedochází ke změně pravidel,“ poznamenal dále Hülkenberg.

„Rok 2026 je pro všechny neznámou (kvůli změně pravidel). Je ale vzrušující, že sezona 2026 je pro všechny nepopsaným listem papíru, takže kdokoliv může odvést lepší práci a vyniknout,“ dodal brzy bývalý jezdec stáje Haas.