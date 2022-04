Podle Hornera v Imole rozhodly pneumatiky

„Jak jsme viděli v Melbourne, pneumatiky mají své funkční okno a my jsme ho tento víkend správně nastavili,“ řekl Horner pro Autosport.

„Viděli jsme, že Charles tady s předními pneumatikami bojuje o něco více než my, a to jak ve včerejším závodě (sprintu, pozn. redakce), tak se to začalo projevovat i v druhé části dnešního závodu.“

„Takže to nám dalo výhodu a myslím, že Max dokázal závod perfektně zvládnout. Checo si dokázal vytvořit náskok na Charlese a tento náskok kontrolovat. V žádném okamžiku, kromě jednoho výletu přes trávu u Checa, jsme se nedostali pod příliš velký tlak.“

„Ferrari má skvělé auto a skvělé jezdce. V tomto závodě měli smůlu, ale za dva týdny budou určitě super konkurenceschopní. A myslím, že to tak bude po celou sezónu.“