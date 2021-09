Podle Hornera šlo o závodní incident. Hlavní je, že se nikdo nezranil, říká

„Lewis mu dal dost prostoru v nájezdu do první zatáčky, ale podle našeho názoru ho možná až příliš zavřel v té druhé,“ uvedl Horner ještě před rozhodnutím sportovních komisařů pro Sky Sports.

Horner se sice postavil na stranu svého jezdce, ale domníval se, že na střet je třeba pohlížet spíše jako na závodní incident než jako na převážnou vinu jednoho jezdce.

„Můžete se na to podívat a argumentovat, že jeden měl jet rovně, můžete argumentovat, že druhý měl dostat více prostoru. Když nemůžete rozdělit vinu, museli byste říct, že je to padesát na padesát. A tak si myslím, že z našeho pohledu, z mého pohledu, je to závodní incident.“

Šéf Red Bullu poté napsal pár slov na sociální sítě. „Pódium na Monze se nám stále vyhýbá, dnes se ukázalo, že je to pro nás opět trochu problémová trať. Měli jsme dnes dobré auto a měli jsme být alespoň na stupních vítězů, ale bohužel se tak nestalo.“

„Vypadnutí Maxe s Lewisem bude zřejmě vášnivě diskutováno z obou stran. Stewardi nám nakonec udělili pro Soči penalizaci na startovním roštu, což je zklamání, protože jsme měli pocit, že šlo o závodní incident, ale hlavní je, že se dnes díky svatozáři nikdo nezranil.“

„Mezitím Checo Pérez zajel skvělý závod, jenže o místo na stupních vítězů ho připravila pětisekundová penalizace. Stewardi se nám v tu chvíli neozvali, pokračovali jsme, ale nakonec jsme bohužel penalizaci dostali.“

„Nebyl to náš den, ale gratulujeme starému známému Danielu Ricciarcovi a McLarenu k návratu na nejvyšší stupínek pódia.“

Podle Mercedesu Horner přiznal Verstappenovu vinu

Argumentaci Hornera využil Mercedes. „Vzhledem k tomu, že se Helmut a ani Christian nesnažili obvinit Lewise, znamená to, že dobře věděli, že to byl Max, kdo to pokazil,“ řekl Andy Shovlin. „Protože jinak se snaží obvinit Lewise při každé příležitosti.“