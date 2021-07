Podle Hornera si Norris penalizaci nezasloužil. Šéf Red Bullu vysvětlil i extra zastávku Verstappena

„Už jsem to komentoval a řekl jsem, že s Landovým manévrem nemám zásadní problém,“ řekl Horner pro Sky F1. „Bylo to závodění, tvrdé závodění. Bylo to kolo na kolo, takže když za to byl trest, tak si myslím, že neměli na výběr, když pak měl totéž s Charlesem.“

Pérez následně dostal dvakrát pět sekund za souboj s Leclercem. Jeden z těchto soubojů se odehrál také ve čtvrté zatáčce.

„Ale tohle je závodění. Může se vám také stát, že se jezdci budou sami vydávat mimo trať a požadovat penalizaci. Takže je to trochu zklamání. Pro mě je to tvrdé závodění.“

Max Verstappen jel na dvě zastávky, i když o strategii na dvě zastávky asi mluvit nelze. V závěru závodu měl tak velký náskok, že si mohl dovolit druhý pit stop.

Podle Hornera šlo o prevenci v reakci na události z Baku, kde Verstappen přišel o vítězství po defektu. Na Silverstone přiveze Pirelli robustnější zadní pneumatiky, které se testovaly v pátek.

Verstappen se po druhé zastávce v boxech dozvěděl, že tým našel na jedné z jeho pneumatik řez.

„Viděli jsme, že je tam malý řez,“ řekl Horner. „Nebylo to nijak výrazné, ale stačilo to na to, aby to upoutalo pozornost.“

„Jediným rizikem byla samotná zastávka, kterou kluci zvládli fenomenálně. Max odvedl skvělou práci, pak zlepšil své vlastní nejrychlejší kolo a nám to umožnilo dojet do cíle s menším rizikem. Takže to bylo podle mě prostě rozumné.“