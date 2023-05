Podle Hornera se Red Bull zlepšil očekávaně, to soupeři se zlepšili málo

Podle Christiana Hornera se Red Bull v průběhu zimy zlepšil způsobem, jaký se dal očekávat. Za jeho dominancí je spíše špatná práce na straně soupeřů.

Christian Horner tvrdí, že Red Bull udělal během zimy pokrok, „který by se dal očekávat“, zatímco tradiční soupeři (Ferrari a Mercedes) nedokázali držet krok.

„Nikdy nemůžete nikoho odepsat,“ řekl Horner, kterého cituje Autosport. „A myslím, že to byl nejlepší start, jaký jsme kdy měli.“

„Cítíme, že jsme mezi RB18 a RB19 udělali dobrý krok, ale byl to krok, jaký byste očekávali. Myslím, že je to spíše tím, že u ostatních to vypadá, že ztratili půdu pod nohama.“

„Jsem si jistý, že tvrdě pracují, aby to vyřešili, takže velké zisky by mohly přijít poměrně rychle.“

Horner upozornil, že soupeři ještě mohou Red Bull dohnat, protože do Imoly přivezou řadu novinek.

„Překvapilo nás, že ostatní možná zaostali v porovnání s tím, kde byli vloni. Ale bezpochyby se to budou snažit řešit. Jsem si jistý, že počínaje Imolou uvidíme velká vylepšení.“

„Máme skvělé auto, máme skvělý tým, máme dva skvělé jezdce. Ale stále je před námi dlouhá cesta. Nedělejme předčasné závěry, dokud neuvidíme, co přinese Imola a Barcelona.“