Podle Hornera se musí Gasly vzpamatovat. Nemůžeme bojovat s Alfou Romeo a McLarenem

„Pierre si musí během přestávky opravdu odpočinout, přemýšlet a vzít ponaučení do druhé části roku,“ řekl Horner.

„Zoufale potřebujeme, aby vytěžil z auta více potenciálu.“ Horner opět odmítl, že by Gasly přišel o sedačku ještě před koncem letošní sezóny. „Našim záměrem je nechat ho v autě do konce roku.“

Výsledek Gaslyho bolí Red Bull o to více, že má šanci dohnat Ferrari. Pro Scuderii měl a také byl Hungaroring jedním „z těch špatných okruhů“. Oba týmy však odjely se stejným počtem 27 bodů.

„Pro Pierra to byl frustrující víkend. Start nebyl skvělý, první kolo nebylo skvělé. Neměli bychom závodit se Sauberem (Alfou Romeo, pozn. redakce) a McLarenem. Potřebujeme, aby závodil s Ferrari a Mercedesem.“

Podle Hornera udělá Red Bull vše, aby Gaslymu pomohl. „Problém je, že vůbec není v balíku. Není to tak, že by Hamilton zastavil a on se propadl za něj nebo něco podobného. Pokud máme mít šanci dohnat Ferrari, tak je pro nás životně důležité mít ho vpředu.“

