Podle Hornera se další týmy nemusí vejít na některé okruhy

Podle Christiana Hornera na některých okruzích není dostatek prostoru pro další týmy.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

FIA vyhlásila výběrové řízení a otevřela dveře dalším týmům. Na konci procesu může být nový tým, ale také nemusí. Nejvážnějším uchazečem je Andretti Cadillac. O vstup do F1 ale usilují také Panthera Team Asia a Hitech GP.

Podle pravidel může být na startovním roštu 26 vozů. Podle Christiana Hornera se však další tým nemusí vejít na některé okruhy.

„Když se podíváte na boxy například tady, v Monaku, Zandvoort nebo na některých dalších okruzích, na kterých nyní závodíme, tak si musíte položit otázku, kam dokážeme umístit jedenáctý tým?“ ptal se Horner v Miami.

„Už jen tohle. Nebo kam umístíte motorhome, podporu a kamiony? Prostě si myslím, že by bylo neuvěřitelně obtížné se přizpůsobit tomu, jak se sport v současné době vyvíjí.“

Zak Brown zase uvedl, že věří, že pokud se do F1 dostane nový tým, tak to bude někdo spolehlivý.

„Jediným důvěryhodným a udržitelným týmem, který jsem za posledních deset let viděl, je Haas. Pokud někdo vstoupí, musíme se ujistit, že je opravdu odhodlaný a že dokáže udělat to, co je potřeba. Mám zkušenosti, že v různých motoristických sportech vidíte spoustu snílků. Pro zdraví tohoto sportu nepotřebujeme, aby přišel tým, který podcení požadavky a za dva roky bude pryč. Klobouk dolů před Haasem za závazek, který učinil a nadále činí pro tento sport. Potřebujeme více takových týmů.“