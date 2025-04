Podle Hornera Red Bull doplácí na zastaralý větrný tunel

Nového větrného tunelu by se měl Red Bull dočkat až v průběhu roku 2027.

​Šéf Red Bullu Christian Horner tvrdí, že současné potíže stáje pramení z nesouladu mezi daty z větrného tunelu a skutečným chováním monopostu na trati. Po neuspokojivém výkonu v Grand Prix Bahrajnu, kde Max Verstappen skončil mimo stupně vítězů, tým dokonce uspořádal krizové jednání, aby analyzoval příčiny problémů.​

Horner přirovnal situaci ke „sledování dvou různých hodinek“, kdy výsledky z větrného tunelu neodpovídají realitě na trati. „Doslova nástroj nereplikuje to, co vidíme na trati, a pak je to jako říkat čas na dvou různých hodinkách,“ uvedl Horner, jehož slova cituje Autosport.​

Tým identifikoval, že RB21 trpí podobnými problémy jako v předchozí sezoně, kdy Verstappen úspěšně bojoval o titul. „Myslím, že chápeme, kde v čem jsou potíže. Jejich řešení však samozřejmě zabere více času,“ podotkl Horner.​

Red Bull plánuje spuštění nového větrného tunelu v roce 2027, který by měl eliminovat současné nesrovnalosti v datech. Do té doby se tým musí spolehnout na stávající zařízení a pracovat na zlepšení korelace mezi simulacemi a reálným výkonem na trati.​

Navzdory současným výzvám zůstává Horner optimistický ohledně schopnosti týmu překonat tyto překážky a vrátit se na vrchol. „Máme silný technický tým, který v posledních letech vytvořil úžasná auta, a jsem si jistý, že se s tím vypořádají,“ uzavřel Horner.​