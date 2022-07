Podle Hornera pravidla mění kvůli jednomu týmu

FIA chce od příští sezóny prosadit změny pravidel, které mají omezit poskakování. Většina týmů je podle dostupných informací proti.

„Problémem není ani tak směrnice, ale to, co navrhují jako nápravu pro příští rok,“ řekl Christian Horner pro Sky F1.

Šéf Red Bullu se neobává, že by směrnice zavedena od Spa měla na jeho tým nějaký dopad. Více mu vadí právě chystaná změna pravidel pro příští rok.

„Myslím, že se strašně moc lobbuje za změnu pravidel pro příští rok, aby jistý tým mohl snížit svůj vůz a těžit z tohoto konceptu.“

„Je to velmi pozdní fáze roku na to, abychom to udělali. Myslím, že prezident (FIA, pozn. redakce) dělá správnou věc, shromažďuje všechny informace a doufejme, že se podaří najít rozumné řešení. Protože na zásadní změny předpisů, kterými by něco takového bylo, je už pozdě.“

Horner se domnívá, že zásah FIA zachází příliš daleko, protože Mercedes může nadměrné poskakování vyřešit prostým zvýšením světlé výšky.

„Stačí, když auto nastavíte výše, je to snadné. Celý rok jsme neměli žádný problém. Jen jeden tým měl velký problém.“

„V tomto sportu máme jedny z nejtalentovanějších inženýrů na světě a mohu vám téměř zaručit, že kdybychom se příští rok vrátili, pravděpodobně by žádné auto nemělo problémy.“

„V posledních několika závodech to vypadalo dobře. Tady to vypadá v pořádku. Myslím si, že to, co nechceme udělat, je přehnaná reakce, která by mohla mít zásadní dopady na auta v příštím roce.“