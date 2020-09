Podle Hornera Mercedes upřednostňuje Hamiltona. Wolff si to s ním vyříkal

Podle Christiana Hornera je „zřejmé“, že Mercedes favorizuje Hamiltona před Valtterim Bottasem, aby zajistil, že šestinásobný šampion letos získá sedmý titul.

„Je zřejmé, že Mercedes upřednostňuje Lewise,“ řekl Horner. „Vidíte to na strategii apod. Proč nedali Bottase na dvě zastávky, například ve Spa? Dalo by mu tu příležitost vyhrát závod.“

„Problém je v tom, že letos je všechno zaměřeno na Lewise v jeho rekordní kampani. Valtteriho realita je taková, že pokud se nekvalifikuje dopředu, nemá šanci.“

Jsme transparentní a féroví, říká Wolff

Toto Woff si s Christianem Hornerem o jeho slovech promluvil a vyjasnil mu, jak se věci mají.

„Neexistuje žádné upřednostnění jednoho jezdce před druhým,“ řekl Wolff, kterého cituje RaceFans. „Vždy jsme jsme hráli s otevřenými kartami, transparentně a férově a takto budeme pokračovat.“

Horner uvedl, že strategie Mercedesu ve Spa byla důkazem toho, že favorizují Hamiltona, protože nedali Bottasovi příležitost absolvovat druhou zastávku v boxech a vyzvat svého týmového kolegu v souboj o vítězství.

„Mluvil jsem s ním o tom,“ řekl Wolff. „Řekl: ‚proč jste nestavěli s Valtterim podruhé?‘ A já jsem odpověděl: ‚kdybychom věděli, že dvě zastávky byly rychlejší, stavěli bychom také s Lewisem.‘“

„Při zpětném pohledu byly dvě zastávky lepší strategií,“ pokračoval Wolff, „ale nechtěli jsme ztratit pozici proti Maxovi, protože nebylo jasné, zda Maxe na trati porazíme.“

„Pak jsem mu řekl: ‚Proč jsi neudělal s Maxem druhou zastávku, mohl jsi nás porazit?' Reagoval: ‚No, nebyli jsme si jisti, zda dokážeme předjet Ricciarda.' No a tady to máme, je to přesně stejná situace.“