Podle Hornera měl Verstappen na konci závodu problémy s teplotami pneumatik

„Víte, Stefano nás už týdny žádá, aby to bylo na konci těsnější. Ale ne.. teď vážně, při prvním stintu na středních pneumatikách jsem měl pocit, že máme všechno pod kontrolou.“

„Max si kolem zastávky v boxech dokázal vybudovat náskok, myslím, že to bylo až osm sekund. A vůz fungoval na středních velmi dobře.“

„Poté, co jsme přezuli na tvrdou pneumatiku, byla první polovina stintu naprosto v pořádku. Ale jak se pneumatika opotřebovává, začíná být rozhodující teplota, a my jsme prostě začali ztrácet teplotu v pneumatice, a s tím začal klesat výkon... Nedostali jsme z pneumatiky tolik jako Lando, který v jednu chvíli vypadal, že je pod velkým tlakem Leclerca, a pak začal v závěru závodu přitvrzovat.“

„Myslím, že další věc, která to v poslední fázi závodu učinila obzvláště stresující, bylo to, že Max už měl tři překročení traťových limitů, takže jsme si nemohli dovolit, nebo Max si nemohl dovolit, udělat jedinou chybu s traťovými limity.“

„I přes značný tlak to dokázal zvládnout a udržet Landa těsně mimo DRS.“

Podle Hornera měl Red Bull tvrdou pneumatiku vyzkoušet už v pátek. „Zpětně si myslím, že by asi bylo lepší, kdybychom v pátek jezdili na tvrdé. Rozhodli jsme se vzít si do závodu dvě nové sady tvrdých pneumatik, ale možná by bylo lepší získat o pneumatikách informace.“

„Ale když se podíváte na ten obrat z pátku na sobotu, kdy jsme získali pole position, a pak dnes opět vítězství, tak to byl fenomenální výkon. Max byl tento víkend neuvěřitelný a opět musel na zisku pole position i vítězství tvrdě pracovat.“