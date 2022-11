Podle Hornera měl Hamilton nechat Verstappenovi více prostoru

Aktuality

14. listopadu | Tento týden se dozvíme jméno druhého jezdce Haasu. Vypadá to, že to bude Němec, jeho jméno má 4 písmena, není to nováček a ve F1 nezískal pódium... Podle Bildu je to Hülkenberg a bude to oznámeno ve středu.

13. listopadu | Ricciardo dostal za kolizi s Magnussenem penalizaci 3 míst pro Grand Prix Abú Dhabí.

13. listopadu | „To, co právě řekl Tom Coronel na ViaPlay, je správné,“ napsal na Twitteru novinář z De Telegraaf Erik Van Haren. „Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“ #spekulace