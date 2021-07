Podle Hornera je nepřijatelné, aby Wolff lobboval u stewardů. Sám k nim ale šel také

Christian Horner po závodě nešetřil kritikou na adresu Lewise Hamiltona. Vadilo mu, že slaví vítězství, i když „poslal“ soupeře do nemocnice.

Kromě Hamiltona se pustil také do jeho šéfa. „Viděl jsem Tota, jak lobboval u stewardů,“ řekl Horner, kterého cituje RaceFans. „Slyšel jsem, že to udělá, tak jsem se šel ujistit, že náš názor bude zastoupen, protože si nemyslím, že je správné, aby šéfové týmů mohli jít a lobbovat u stewardů. Měli by být izolováni, aby je nikdo neovlivňoval.“

„Pro mě je nepřijatelné, že šel někdo lobbovat ke stewardům. Chtěl jsem se tedy ujistit, že tam bude rovnováha názorů. Nebylo to ale proto, abych se snažil ovlivnit stewardy a vyvíjel na ně tlak, aby vynesli nějaké ovlivněné rozhodnutí.“

Po nehodě probíhala čilá komunikace mezi šéfy obou týmů a Masim. Wolff mu dokonce poslal e-mail s nákresy z brožury, kterou stewardi u podobných incidentů v zatáčce používají.

Při jednom z rozhovorů řekl Masi Wolffovi, aby „klidně šel nahoru a navštívil stewardy“, což také udělal.

Podle Hornera by ale stewardi ovlivňováni být neměli. „Nemyslím si, že bychom měli zasahovat do práce stewardů. Musí mít čistou hlavou, aby mohli dělat tato rozhodnutí.“

„Šel jsem se podívat na stewardy, protože jsem slyšel, že Toto tam nahoře předkládá argumenty, a vy chcete, aby to bylo spravedlivé a vyvážené, ale nemyslím si, že by někdo měl mít možnost vidět stewardy v průběhu grand prix.“

Wolff ve svých krocích nic špatného nevidí. „Šel jsem nahoru a vyjádřil svůj názor. Myslím, že je to dost fér. Za svůj život jsem byl u stewardů mnohokrát.“

Michael Masi v tom také neviděl problém. „Pokud dojde k incidentu po závodě, pozveme týmy a jezdce, aby přišli a předstoupili před stewardy,“ řekl Masi.

„Vloni jsme měli případ v Monze, kdy Lewis šel a promluvil si se stewardy, aby celou věc pochopil a podíval se na ni. Během přerušení závodu tato možnost existuje, není důvod, aby tomu tak nebylo.“