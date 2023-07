Podle Hornera by se Ricciardo už svým sedmým kolem v testu dostal do první řady

Christian Horner označil Ricciardův test v Silverstonu za působivý.

Daniela Ricciarda čeká tento víkend v Maďarsku návrat do závodní sedačky. Jeho cílem samozřejmě není jezdit za AlphaTauri, ale vyjet si návrat do Red Bullu. Zatím ale nemá jisté ani to, že v příštím roce zůstane u AlphaTauri.

„V tuto chvíli je to pouze záležitost do konce sezóny. Nepřemýšlíme o ničem, co přesahuje tuto dobu,“ řekl Horner v podcastu F1 Nation. „Do konce roku jsme ho zapůjčili AlphaTauri.“

„V příštím roce budou našimi jezdci opět Max a Checo, ale vždy je dobré mít v záloze talent. Myslím, že Daniel se na AlphaTauri dívá jako na nejlepší cestu, jak být ve hře o sedačku u Red Bullu v roce 2025.“

Působivý test

O Ricciardově návratu měl velmi rychle rozhodnout test, který se uskutečnil před týdnem v Silverstonu. Australan jezdil v letošním voze Red Bullu a testoval pneumatiky pro Pirelli

„Nejvíce na mě zapůsobilo to, že i když s tímto autem nejezdil a neseděl v autě sedm měsíců, tak během třetího nebo čtvrtého kola zajel čas, který byl v rozmezí jedné sekundy od času, kterého dosahovali naši jezdci.“

„Pak se poprvé pořádně projel na srovnatelných pneumatikách a bylo vidět, že jeho sebedůvěra roste a roste. První letmé kolo, které bylo pravděpodobně jeho celkově sedmým kolem, by ho posunulo do první řady, takže to bylo nesmírně působivé.“

„V první řadě jsme si museli ujasnit, zda to chce dělat. Usednout do vozu AlphaTauri je něco úplně jiného než řídit vůz Red Bullu. Určitě to bude mít své výzvy a myslím, že jsme si museli být jisti, zda je připraven na tuto výzvu – snahu dostat se z první části kvalifikace. Vypadalo to, že je více než šťastný, že se může vrátit na startovní rošt a být znovu jezdcem F1.“