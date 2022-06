Podle Herberta může Pérez potrápit Verstappena v Baku i celé sezoně

Podle Herberta se Pérez v Red Bullu „dobře zabydlel“. Mexičan přišel do týmu vloni a odjede za něj celkově nejméně 4 sezóny. Nedávno prodloužil smlouvu do konce roku 2024.

Po vítězství v Monaku ztrácí na Verstappena jen 15 bodů. „Odvedl skvělou práci, viděli jsme to v Monaku, skvěle vyzrál. Je to skvělá zpráva pro něj, ale také pro Red Bull, protože šampionát konstruktérů je ve formuli 1 také velmi důležitý,“ řekl Herbert pro Sky Sports.

„Myslím, že způsob, jakým přistupuje ke svému závodění, je něco, na co by se mělo dívat mnoho mladých lidí, kteří se snaží dostat z motokár do formule 1. Chová se opravdu skvěle a je stále silnější.“

„Jedeme do Ázerbájdžánu, kde vloni vyhrál závod. Za dobu, co tam závodíme, tam byl třikrát na stupních vítězů. Myslím, že totéž se podařilo jen Sebastianu Vettelovi.“

„Vypadá to, že jede opět na okruh, který mu vyhovuje a který mu umožní ukázat rychlost, kterou skutečně má.“

„Začíná být Verstappenovi tak trochu trnem v oku a bude zajímavé sledovat, jak se dynamika mezi nimi vyvine. V Baku nás čeká zajímavý závod, do kterého dají oba jezdci Red Bullu všechno a nedá se říct, kdo se dostane dopředu.“