Podle Hamiltona nešlo o závodění ale o frašku. Domenicali vracet peníze nechce

Na závodě, který se v podstatě nekonal, někdo vydělal a někdo prodělal. Dokonce i jezdci, kteří získali body, si však myslí, že se body udělovat neměly.

Kromě toho jezdci doufají, že fanoušci dostanou zpět své peníze. Závod měl oficiálně jedno kolo. Reálně se jich sice za safety carem odjelo o něco více, ale ke skutečnému závodění nedošlo vůbec.

Jezdci jako Daniel Ricciardo prohlásili, že ti, kteří na trať přišli, si zaslouží, aby se jim vrátily peníze. „Byl bych rád, kdyby jim byly vráceny peníze, nebo kdyby dostali kompenzaci,“ řekl Australan.

Podobně mluvil po závodě také Lewis Hamilton, který ve své poměrně ostré kritice pokračoval také na sociálních sítích.

„Dnes to byla fraška a jediní, kdo na tom prodělali, jsou fanoušci, kteří zaplatili slušné peníze, aby nás mohli sledovat při závodě,“ uvedl jezdec Mercedesu. „S počasím samozřejmě nic nenaděláte, ale máme sofistikované vybavení, které nám říká, co se děje, a bylo jasné, že počasí nepoleví.“

Hamilton byl obzvláště nespokojen s tím, že vozy byly vyslány na trať na další dvě kola za safety carem, čímž bylo dosaženo toho, že se mohly udělit poloviční body, i když se nezávodilo.

„Byli jsme vysláni ven z jediného důvodu. Dvě kola za safety carem, kdy není možné získat, nebo ztratit místo, nebo poskytnout zábavu fanouškům, nejsou závodění.“

„Měli jsme to prostě zabalit, neriskovat jezdce a hlavně vrátit peníze fanouškům, kteří jsou srdcem našeho sportu.“

Na otázku, zda podporuje výzvu po kompenzacích, odpověděl šéf formule 1 Stefano Domenicali: „Ne, nepodporuji.“ Naznačil však, že určitou formu kompenzace by mohl nabídnout promotér, který se stará o prodej vstupenek. Podrobnosti však neuvedl.

Na otázku RaceFans, zda má nějaký vzkaz pro ty, kteří se závodu zúčastnili, Domenicali odpověděl: „Vzkaz je jasný: že čas bohužel neovlivníme. A dvě kola nebo žádná kola, útrata na pořádání závodu tu byla."

„Jak jsem řekl, není to problém kol nebo nekol, ale nešťastných podmínek. Musíte brát ohled na bezpečnost všech a to je velmi, velmi důležité. Takže jak jsem řekl, první, kdo je zklamaný, jsem já, protože miluji závodění, ale jsou také podmínky, za kterých to nejde.“