Podle Hamiltona není W13 daleko od nejhoršího vozu, který kdy řídil

Lewis Hamilton současnou situaci přirovnává k roku 2009, kdy po zisku Hamiltonova titulu nezačal McLaren další sezónu dobře.

McLaren měl katastrofální začátek sezóny 2009. F1 tehdy vládl Brawn GP s dvojitým difuzorem a později se začalo dařit také Red Bullu.

V první polovině sezony získal Hamilton pouze čtvrté, šesté a sedmé místo. Pět závodů v řadě nebodoval. Pak ale přišlo zlepšení a Hamilton vyhrál GP Maďarska a Singapuru, získal další tři stupně vítězů a čtyři pole position.

„Jsou lidé, kteří říkají, že jsem nikdy neměl špatné auto,“ uvedl Hamilton poté, co ve sprintovém závodě v Imole skončil na 14. místě.

„A já vás mohu ujistit, že jsem ho měl. Auto z roku 2009 ztrácelo velmi hodně a bylo to nejhorší auto, které jsem měl. Tento vůz v současné době není daleko od této zkušenosti, ale myslím, že má velký potenciál.“

„Ten vůz jsme tehdy nakonec opravili a vrátili se do boje, respektive do hry. A já pevně věřím, že to můj tým dokáže i tady.“

„V roce 2009 jsem byl v tomto sportu třetím rokem, byla to úplně nová éra auta. Vzpomínám si, jak jsem se v únoru nebo v lednu vrátil do týmu a šéfové aerodynamiky a kluci z týmu říkali, že jsme už dosáhli našeho cíle. Nová pravidla říkala, že v roce 2009 budeme mít o 50 % nižší přítlak, takže navrhli auto tak, aby mělo o 50 % méně přítlaku! Vzpomínám si, že v únoru jsme si říkali, že jsme dosáhli našeho cíle. Měl jsem pocit, že to nezní dobře...“

„Ale v té době jsem neměl zkušenosti. A pak jsme přijeli na první test a zjistili jsme, že ostatní mají téměř stejný přítlak jako v předchozím roce.“

„Říkali jsme si, že musíme zapracovat na tom, abychom ho znovu získali. A konečným odblokováním toho byl dvojitý difuzor. A to se nám podařilo.“

„Tohle je jiné, protože tým si neřekl, že jsme dosáhli cíle. Nevěděli jsme, kde kdo bude. Byli super inovativní, co se týče designu. A náš aerodynamický tunel nám říkal, že máme opravdu dobrý přítlak. Bohužel jsme vyjeli na trať a už jsme to neviděli.... V aerodynamickém tunelu například nedocházelo k žádnému poskakování.“

„Tuto zkušenost je mnohem těžší napravit, než jsme si pak vůbec dokázali představit. Ale jak jsem řekl, nezabije nás to, jen nás to posílí. A my tak či onak najdeme řešení.“