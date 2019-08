Podle Hamiltona má už Red Bull v určitých místech více výkonu než Mercedes

„V Rakousku měl pro tento okruh lepší balíček Red Bull,“ řekl Hamilton. „Fungovalo to dobře při vysokých teplotách a ve všem. I ve srovnání s námi to bylo dobré auto a také proti Ferrari.“

„Myslím, že Singapur pro ně bude silný. Až se letos dostaneme na místa s delšími rovinkami, jako je Monza, mohlo by to být jiné, když mají novou pohonnou jednotku. Nemají menší výkon než my. V některých místech mají více výkonu než my. Bude zajímavé sledovat, jak se jim v těchto závodech bude dařit.“

„Lidé by neměli zapomínat, že je to tým, který vyhrál větší počet šampionátů. Vždy měli velmi dobré auto. Mají tam Adriana Neweyho, který je jedním z nejlepších designerů ve sportu.“

„Trochu se propadli kvůli horšímu výkonu, pak měli období, kdy měli o něco méně přítlaku než většina ostatních.“

„Oba jezdci nyní začínají přinášet dobré výkony, druhý jezdec měl dobré výkony. Takže jsou tam. Je to evidentně velmi dobré auto.“

Foto: Getty Images / Lars Baron