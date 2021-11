Podle Hamiltona lidé nedoceňují, jak Mercedes zvládá boj se silnějším Red Bullem

„Myslím, že lidé nedoceňují, jak dobře jsme si vedli, když uvážíme, jakou měli od prvního dne rychlost,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Před sezónou jsme se trápili v testech, pak jsme se posbírali a vyhráli první závod a pak jsme měli pár závodů, kde jsme... Prostě si myslím, že to neměli vyladěné a pravděpodobně udělali více chyb, než by si přáli.“

„Chci říct, že jsme odvedli docela dobrou práci. Ale nakonec jsme většinu času nebyli tak rychlí jako oni.“

S odkazem na letošní změny pravidel Hamilton na tiskové konferenci uvedl, že Mercedesu byla „přistřižena křídla“. Na otázku ohledně důležitosti tohoto víkendu prohlásil, že „každý závod je závod, který se musí vyhrát“. Řekl také, že výzva, která ho čeká na Interlagosu a ve zbytku sezony, je „tak strmá, jak jen může být“.

„Myslím, že jejich tempo bylo v posledním závodě fenomenální. Celý rok měli super auto, měli nejrychlejší vůz. Podle mě jsme si vedli nejlépe, jak jsme mohli, a tento víkend budeme tlačit na to, abychom zjistili, jestli z auta dokážeme vymáčknout ještě více. Naposledy tady byli neuvěřitelně silní, takže předpokládáme, že tento víkend bude velmi těžké je porazit.“

Jezdce čeká jeden trénink a pak v pátek kvalifikace. V sobotu se pojede sprint.

„Nehraje vám (sprint, pozn. redakce) do karet, když jsou rychlejší,“ odvětil Hamilton. „Musíme se jen soustředit na to, abychom dostali auto do správného okna. Není to nejjednodušší auto na nastavení.“

Kromě titulu mezi jezdci bojuje Mercedes samozřejmě také o titul mezi týmy, kde je situace vyrovnanější.

„Pokud mám být opravdu upřímný, nemyslím na sebe,“ řekl Tedu Kravitzovi ze Sky F1. „Právě jsem si uvědomil, že v šampionátu konstruktérů máme náskok pouhého jednoho bodu a ten je opravdu nejdůležitější.“