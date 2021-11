Podle Hamiltona je to velmi těsné. Jeho tým ale odvedl lepší práci

„Poslední dva týdny byly fantastické, prostě úžasné,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Není však čas na oslavy. V týdnu se opět vrátím k týmu a budu zpět v tréninku.“

„Opravdu nemám příliš mnoho emocí, kromě toho, že cítím, že mě to teď pohání vpřed. Ale je úžasné, že se mi v posledních dvou závodech podařilo přiblížit tolika body. Bylo to důležité.“

„Jsou samozřejmě stále velmi rychlí, jak jste mohli vidět na jejich nejrychlejším kole a na obou jejich autech, která se dost snadno dostala před všechny, takže máme stále co dělat.“

Na otázku, jak moc si užívá letošní sezónu, Hamilton odpověděl: „Užívám si to. Miluji ten těsný souboj, tlak a nároky, které to na vás a celý tým klade. Nesmírně si to užívám.“

Zlom v Silverstonu?

Hamilton snížil ztrátu v posledních dvou závodech. V Brazílii mohl mít vliv nový motor, který v Kataru Hamilton neměl. Stále se také spekuluje o vlivu zadního křídla. Zlomem byl ale patrně Silverstone, kam Mercedes přivezl nové díly a tento balík postupně ladil.

„Myslím, že postupem roku jsme autu více porozuměli,“ řekl Hamilton, kterého cituje RacingNews365.com.

„Rozhodně jsme dokázali z balíku vymáčknout více výkonu, aniž bychom nasadili jakékoliv vylepšení – od Silverstonu jsme žádné vylepšení neměli. Je úžasné, jak jsme našli drobnosti, které nám umožňují jet rychleji.“

„Mezi oběma vozy je to velmi těsné, takže si myslím, že nás to předurčuje k velké bitvě. V těchto posledních dvou závodech jsme prostě dokázali odvést celkově lepší práci. A doufám, že si tuto formu přeneseme i do dalších dvou závodů.“