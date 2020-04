Podle Hamiltona je lidí na planetě už moc

„Je šílené, že se svět zastavil a nebe se začalo pročišťovat,“ napsal Hamilton na Instagramu. „Kdo ví, proč se to děje právě teď, ale mělo by nás to přimět přemýšlet.“

„V roce 1900 byly na planetě méně než dvě miliardy lidí a nyní je nás téměř osm miliard a každý rok se tento počet zvyšuje o 140 milionů. Nevím, jak vy, ale já mám pocit, že mi z těchto čísel vybouchne hlava. Lidská rasa se nám vymkla z rukou.“

„Ještě smutnější je, že na nový virus již zemřelo 40 000 lidí, ale na světě zemře každý rok 57 milionů lidí. To je 150 000 denně!“

„Je toho mnoho, co se dá změnit. Naše zvyky, rozhodnutí, která přijímáme, jak konzumujeme. Jak se můžeme skutečně změnit jako lidská rasa, když se tak držíme našeho způsobu života? Doufám, že tato pandemie změní naši podstatu a udělá nás lepšími.“