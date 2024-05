Podle Hamiltona je letošní vůz v Monaku lepší než jeho dva předchůdci

„Byl to dobrý den,“ řekl Hamilton oficiálnímu kanálu F1. „V autě jsem se cítil opravdu pozitivně, jízdu si skutečně užívám a trať je úžasná. Přilnavost byla docela dobrá. Myslím, že máme ještě nějaké problémy s vyvážením, ale vypadalo to silně.“

„Překvapením byla úroveň přilnavosti a to, jak tady auto reagovalo. Je to rozhodně příjemnější jízda, než jakou jsme tu zažívali dříve, zejména v posledních dvou letech.“

„Nevím, zda jsme se ve druhém tréninku zlepšili nebo ne. Rozhodně v dlouhých jízdách máme přes noc ještě hodně práce, abychom se postarali o to, že to zvládneme až do konce závodu.“

Hamilton řekl, že tým nemůže obětovat kvalifikační rychlost, aby měl lepší závodní tempo.

„Nemůžeme o ni přijít. Musíme jen zlepšit tempo na dlouhou vzdálenost a drolení.“

George Russell potvrdil, že tým je tento víkend v silnější formě. „Víme, jak rychle se všechno mění, ale rozhodně to byl dnes jeden z našich nejlepších pátků, o tom není pochyb,“ řekl Russell.

Russell ale neměl ideální den. V průběhu druhého tréninku hlásil velké vibrace. Podle něj se začal vůz třást, jakmile se dotkl brzd.

„Na trati, jako je tato, kde potřebujete jistotu, abyste mohli útočit, nás to opravdu rozhodilo. Rozhodli jsme se, že bude nejlepší dlouhé jízdy zabalit a pokusit se analyzovat, co se děje. Celkově dnes auto fungovalo opravdu dobře. Charles je ale daleko vpředu.“