Podle Hamiltona by měli organizátoři vrátit divákům vstupné

Silný neustávající déšť donutil organizátory Velké ceny Belgie odsouvat start závodu formule 1, než se jezdci vydali na několik kol za safety carem na trať.

Následovalo další dlouhé přerušení, po kterém bylo rozhodnuto, že za safety carem budou ze závodu odjeta dvě kola, aby mohly být vyhlášeny oficiální výsledky a uděleny poloviční body.

Velké množství fanoušků zůstalo po celý den ve špatných povětrnostních podmínkách na tribunách a svazích podél trati a čekali, zda se vůbec dočkají závodu. Po závodě se jich zastal sedminásobný mistr světa Hamilton, který doufá, že organizátoři vrátí fanouškům peníze ze vstupného, jelikož neviděli žádnou závodní akci formule 1. V neděli dopoledne se uskutečnil závod formule 3 a Porsche Supercupu.

„Dnes je mi opravdu líto fanoušků. Počasí samozřejmě není ničí vina, fanoušci ale dnes byli úžasní, zůstali tu s námi a čekali na potenciální závod. Když nás tam vyslali, věděli, že podmínky na trati nejsou lepší. Bylo to jen o tom odjet dvě kola za safety carem, což je minimum,“ řekl Hamilton, který obsadil třetí místo.

„Skutečně doufám, že fanoušci dnes dostanou peníze zpět. Zůstali v dešti, stále měli energii a vytvářeli atmosféru. Dnes byli okradeni o závod a podle mě si zaslouží dostat peníze zpět. Ta dvě kola jsou věcí peněz.

„Dnes to nebyl závod. Bude se o tom diskutovat, šéfové týmů o tom právě teď mluví. Myslím, že sport dnes udělal špatné rozhodnutí. Je potřeba minimálně dvou kol, aby to byl závod... to je důvod, proč nás vyslali na trať.“

Viditelnost na trati byla kvůli obrovskému množství vody velmi malá. Hamilton podle svých slov viděl pár metrů před sebe.

„Pět metrů před vámi auto zmizelo na rovince, nemohli jste ani jet na plný plyn, protože jste nevěděli, kde jsou. Je to škoda, protože jsem chtěl závodit a mohl to být dobrý závod, kdyby tolik nepršelo.“