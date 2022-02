Podle Häkkinena Hamilton a Verstappen riskují, protože neví, co je to bolest

Mezi Hamiltonem a Verstappenem došlo vloni k řadě kontaktů. Skutečně vážné byly dva – v Silverstonu vyletěl Verstappen z tratě a boural s přetížením 51 G. V Monze pak jeho vůz skončil „na Hamiltonově hlavě“, ale vůz byl naštěstí vybaven svatozáří.

Mika Häkkinen si myslí, že oba riskují, protože si uvědomují bezpečnost současných vozů a nikdy neměli skutečně velkou nehodu s bolestivými následky.

Häkkinen těžce boural v Adelaide v roce 1995 po defektu pneumatiky. Jen zázrakem a díky péči lékařů na okruhu i v nedaleké nemocnici přežil.

„Je můj styl dělat věci, které dělali tito dva jezdci? Opravdu ne, není to můj styl, a to proto, že jsem měl velmi ošklivou nehodu,“ řekl Häkkinen pro Press Association.

„Strávil jsem hodně času v nemocnici a znám bolest. Tito dva jezdci to neznají, takže riskují, velmi těžce riskují a hodně spoléhají na bezpečnost vozu a bezpečnost trati.“

Häkkinen také okomentoval budoucnost Hamiltona. Záležet podle něj bude na výkonu letošního vozu.

„Bude to úplně nový stroj a je pravděpodobné, že konstruktéři nenajdou úplně optimální stroj. Pokud se to stane Lewisovi, bude pro něj opravdu těžké to akceptovat.“

„Pokud jste byli na vrcholu hory a najednou na ní musíte vylézt znovu, protože nemáte nejlepší auto, bude těžké zvládnout ty emoce.“

„Kolem Lewise je spousta otazníků. Nevíme, jestli se vrátí, ale doufejme, že ano.“