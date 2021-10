Podle Glocka by měli sportovní komisaři Mazepina usměrnit, než bude pozdě

Na Mazepina si stěžuje řada jezdců. Ruský mladík se nevyhnul ani incidentům se svým týmovým kolegou. Zejména jeho manévr v Zandvoortu v plné rychlosti byl nebezpečný.

replay of Schumacher picking up damage from contact with Mazepin..... pic.twitter.com/evkwWxzUxp — Tom (@VerstappTom) September 5, 2021

„Problém je v tom, že začnou jednat, až když je pozdě,“ řekl Glock pro Speedweek.

„Když se s ním někdo srazí a vyletí do vzduchu, bude už pozdě. Kdyby se to v Zandvoortu stalo v jinou dobu, tak by Mick vletěl do boxové zdi.“

„Já bych včas přijal opatření, a pokud to stále nepochopí, tak bych mu dal zákaz startu v závodě.“

Glock se domnívá, že Mazepin je „přetížen“ psychickými nároky formule 1.

„Spojuje se u něj spousta věcí, vypadá to, jako by byl přetížený. Modré vlajky, čtení situací – spousta věcí, které špatně vyhodnocuje. Chybovost mluví sama za sebe.“

Podle Glocka by Schumacher neměl vztah s Mazepinem vyhrocovat. „Vždy se velmi dobře ovládal, zvládal to velmi klidně. Doufám, že si v týmu vyjasní svou pozici. Pravděpodobnost, že se to zvrtne, je vyšší, než že to něco přinese.“

První sezónu ve formuli 1 podle Glocka jeho krajan zvládá dobře. „Je to jeden z jeho nejlepších první ročníků (v nové sérii, pozn. redakce), protože dělá jen velmi málo chyb. Chyby při řízení se stávají, když překročíte limit. Umí velmi dobře číst závody, ví, co má dělat s pneumatikami. Dobře komunikuje se svým inženýrem. Je to úspěšný debut. Udělal krok vpřed, poučil se z toho, jak bojoval v prvních letech, což je důležité.“