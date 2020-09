Podle Giovinazziho a Péreze bude v Mugellu obtížné předjíždět

Dokonce i v nejpomalejší části okruhu jedou jezdci rychlostí 120 km/h a nedostávají se níže než na čtvrtý rychlostní stupeň. Existují obavy, že v závodě bude těžké předjíždět.

Antonio Giovinazzi je povzbuzen páteční rychlostí a doufá, že se dostane do druhé části kvalifikace.

„Dostat se do Q2 je určitě cíl a potom uvidíme,“ řekl Ital. „Zvláště ve druhém tréninku jsme viděli, že v závodě bude opravdu důležité být vpředu a bude těžké předjíždět. Musíme se soustředit na kvalifikaci a udělat tam dobrou práci a pak mít také dobré první kolo. Potom se uvidí.“

„S pneumatikami to tady může být trochu horší a to zejména v neděli, kdy bude tepleji, takže uvidíme, co se stane.“

„Ale hlavní problém v neděli bude sledovat ostatní. Předjíždění bude opravdu těžké, zejména proto, že DRS je na rovince trochu pozdě. Ale uvidíme.“

Aktivační bod DRS je v Mugellu 290 metrů za poslední zatáčkou Bucine.

Podobně to vidí také Sergio Pérez. „Těším se, že budu silný v kvalifikaci,“ řekl. „V závodě bude těžké předjet.“

„Kvalifikace zde je nesmírně důležitá. Skutečně doufám, že se můžeme dobře kvalifikovat – auto funguje dobře a měli bychom nahoře bojovat o dobrou pozici na startovním roštu.“