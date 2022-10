Podle Fittipaldiho je klíčem jeho letošního úspěchu konzistentnost

Pilot stáje Charouz Racing bojuje o umístnění mezi nejlepší trojicí celkového pořadí šampionátu F2.

Enzo Fittipaldi letos ve formuli 2 zažívá svou první celou sezónu. Na začátku roku měl v Bahrajnu trochu pomalejší rozjezd, který byl zapříčiněný hlavně tím, že se stále zotavoval ze své nehody v Džiddě minulého roku. Pak ale našel svou formu a teď má dokonce šanci umístit se mezi nejlepší trojicí celkového pořadí. V současné době mu totiž patří šesté místo a na třetí pozici ztrácí pouhých devět bodů.

Před finálovým víkendem v Abú Zabí se pilot Charouz Racing zamyslel nad tím, jak jeho letošní sezóna probíhala, co bylo příčinou jeho úspěchu a také nad tím, co od něho můžeme očekávat v posledních dvou závodech šampionátu.

„Myslím, že se nám povedl opravdu dobrý začátek sezóny. Bylo to trochu obtížné, protože jsem se v prvním závodním víkendu stále zotavoval ze své nehody, takže jsem po fyzické stránce nebyl stoprocentní. Ale jak závody pokračovaly, zlepšovalo se to a stejně tak se zlepšoval celý tým. Spolupráce šla opravdu dobře, každý víkend se nám dařilo maximalizovat výsledek, až konečně přišlo pódium v Imole. Od toho pódia jsme udělali velký pokrok, v Barceloně jsem skončil dvakrát na bodech a v Monaku dvakrát v top 5. Takže jsem byl s první částí sezóny opravdu spokojený.“

"Abych byl upřímný, v kvalifikacích jsme byli vždycky rychlí. Jen v Imole jsme měli malý problém během pitstopu, a následné kolo tak bylo dost chaotické. Jinak jsme se měli už tam kvalifikovat v první osmičce, protože jsme ten víkend byli opravdu konkurenceschopní. V závodech jsme měli vážně dobrou rychlost, obzvláště v tom hlavním. Startoval jsem patnáctý a skončil druhý. Ten den byla naše rychlost patrně nejlepší v poli. Měl jsem opravdu radost. Dostat se v Imole na pódium po tom všem co se stalo loni bylo jako sen. Bylo úžasné dostat se na podium a stříkat šampaňským pro celý tým.“

Po závodním víkendu v Imole se Fittipaldi objevil na stupních vítězů ještě pětkrát, třikrát z toho v hlavním závodě. Na bodech byl dokonce v každém závodě od Silverstone na začátku července. Což je bilance, na kterou je mladý Brazilec opravu pyšný a která byla zároveň jeho cílem od doby, kdy se začal cítit v autě pohodlně.

„Chci si zachovat čistou mysl, stejně jako to dělám každý jiný víkend. Půjdeme do toho a uděláme co bude třeba. Budeme se snažit vytěžit z naší situace maximum. Za velmi důležitý považuji volný trénink. Musíme se snažit odjet co nejvíce kol a já se pokusím minimalizovat své chyby. Čím více kol udělám, tím lépe pro mě, jelikož se stále učím. Ale myslím, že jsem se dostal do tempa a mám opravdu dobré výsledky. Mým cílem je pokračovat v nejlepší desítce. Protože konzistentnost je klíčová, což jsme letos jasně ukázali. V každém hlavním závodě od Bahrajnu jsme skončili v top 12. Teď musíme v naší konzistentnosti pokračovat. Vždy se snažím naučit něco nového. Pokaždé když vyjedu na trať pokračuji v rozvíjení svých dovedností.“

Současná pauza mezi Monzou a finále v Abú Zabí je nejdelší přestávkou jinak nabytého letošního kalendáře formule 2. Víkend v Itálii byl finálovou částí tří po sobě následujících víkendů, které přivedly Fittipaldiho zpět do boje o nejlepší pozice průběžného pořadí.

A právě rychle po sobě následující závody považuje brazilský pilot za další faktor, který mu pomohl k lepšímu pracovním vztahu a porozumění s týmem. Enzo, který český tým zná i ze svého působení v F3 říká, že si s Charouz racing dokázal vybudovat důvěru a profitovat ze silných výsledků.

„Je to moje první celá sezóna ve formuli 2, takže se stále učím a přizpůsobuji se vozu. Líbí se mi , že letos závodíme hodně víkendů po sobě a mezi nimi nemáme moc přestávek, vždy jedeme minimálně dvakrát do měsíce. To nám pomáhá vybudovat se jako tým a posouvat se vpřed. Není to jako loni, kdy občas byly mezi závody dvouměsíční přestávky. Letošní formát se mi líbí mnohem víc.“

„Řekl bych, že jako tým fungujeme velmi dobře. Myslím, že je opravdu důležité, aby měl jezdec dobrý vztah s týmem. To je klíčové. Řekl bych, že pro nás to začalo být dobré od 3 testovacích dnů v Barceloně. Tam jsem si mohl přímo na trati vyzkoušet nové věci a zjistit co funguje a co ne. Během těch tří dnů jsme s inženýry a týmem udělali hodně práce a spolupracovalo se nám velmi dobře. Mohl jsem zjistit, co funguje s mým stylem jízdy a s mým autem, a od té doby jsem vyrost. Atmosféra v týmu je skvělá, a je úžasné, že takto můžeme pokračovat.“

Pro Fittipaldiho to ale nebylo jen o porozumění svému vozu F2. Další náročnou bitvou bylo i zotavení se po loňské nehodě v Džiddě. A Enzo dnes cítí, že ji vyhrál.

Jeho sebedůvěra je nyní zpět. A s životní lekcí, kterou na něm zanechala loňská havárie je zpět v nejlepší formě, na které celý rok tvrdě pracoval.

„Testy v Bahrajnu na začátku roku byly docela dobré, vzhledem k tomu, že jsem seděl v autě od nehody poprvé. Ale věděli jsme, na čem je třeba ještě zapracovat, což bylo naše kvalifikační tempo. Naše závodní tempo bylo totiž vždycky dobré. Myslím, že tento problém se nám podařil vyřešit od závodního víkendu v Barceloně. Teď se na jedno kolo cítím velmi sebejistě, a myslím, že můžeme mít větší jistotu, že se v kvalifikaci dostaneme do top 10.“

„Když se na sezónu podíváte jako na datový graf, tak na začátku to bylo dost fyzicky náročné, protože jsem byl čerstvě po nehodě, takže jsem byl úplně dole. Ale od té doby je to nepřetržitý růst. Jsme stále silnější, a našim cílem neklesat a zůstat tam. Naším cílem je pokračovat v tomto rytmu a bojovat o vítězství.“

Před posledním závodním víkendem sezóny schází Fittipaldimu pouhých 9 bodů na nejlepší trojici. A jelikož je Fittipaldi ve své nejlepší formě, nebyl by to vůbec špatný závěr, kdyby sezónu zakončil svým prvním vítězstvím ve formuli 2.

„Myslím, že základní linií, proto to, kde jsme nyní, je kvalifikovat se v první desítce a pak v závodě jezdit na bodových pozicích. Jsem si 100 % jistý, že rychlost na to máme. Je to jen o konzistentnosti, protože přijdou nějaké závody, kdy dostaneme stupně vítězů, proto tam musíme být vždycky. Pokud jsme každý závodní víkend v top 10, je to vždy ve hře, což je velmi důležité a začíná to již v kvalifikaci. Když se nám podaří kvalifikovat se v top 10, budeme mít šanci bojovat o vítězství a umístnění na stupních vítězů, protože máme velmi dobrou závodní rychlost. Musíme jen dát všechno dohromady a pokračovat v našem dobrém tempu."