Podle Ferrari nelze brát ani překročení rozpočtového stropu o pár milionů na lehkou váhu

FIA má ve středu uveřejnit zprávu o rozpočtových stropech v loňském roce. Bez ohledu na výsledek probíhají v zákulisí diskuse o současných finančních pravidlech.

V průběhu víkendu v Singapuru se objevily spekulace, že Red Bull a Aston Martin vloni překročili rozpočtový strop. Oba týmy to popírají. Oficiální informace bychom se měli dozvědět ve středu, kdy FIA uveřejní svou zprávu.

Bez ohledu na výsledek se možná změní finanční pravidla. Týmy si totiž „všimly“, že současná pravidla považují porušení „do 5 %“ za drobné. Vloni oněch 5 % dělalo něco přes 7 milionů dolarů.

„Rozhodně je škoda, že se o tom bavíme až v říjnu následující sezony, protože v tuto chvíli to má kromě dopadů na loňský šampionát také důsledky pro ten současný,“ řekl Mattia Binotto pro Sky Italia.

„Počkejme do středy, než vyneseme rozsudek, ale ať už se bavíme o jakékoliv částce, je důležité si uvědomit, že i když se jedná o čtyři miliony, které spadají do kategorie toho, co je považováno za drobné porušení, čtyři miliony nejsou drobné.“

„Čtyři miliony pro nás představují vývojové díly na celou sezónu. Čtyři miliony znamenají 70 lidí v technickém oddělení, kteří mohou vymýšlet a produkovat řešení, která mohou mít hodnotu až půl sekundy za kolo.“

„Když se tedy díváme na něco, co je považováno za drobné porušení, nejsou to žádné drobné. Mluvíme o půl sekundě a tato výhoda se přenáší do dalších sezón, protože i když začala v roce 2021, stále poskytuje konkurenční výhodu v letech 2022 a 2023, takže je to jednoznačně důležitá záležitost.“

„Ohrožuje to důvěryhodnost obecně. Doufám, že se všichni s tímto úkonem vypořádali správně, protože jinak to bude velmi velký problém, který bude třeba zvládnout.“

S Binottem souhlasí také Toto Wolff. Podle něj není správné podobné porušení označovat jako drobné.

„Pokud utratíte o pět milionů více, tak jste stále v rámci menšího porušení, ale má to stále velký vliv na šampionát,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

... jsou dva špičkové týmy, které jsou na tom zhruba stejně, a je tu další tým, který utrácí více.

„Samozřejmě pečlivě sledujeme, které díly přivezou špičkové týmy každý závod na trať – v sezónách 2021 a 2022. Vidíme, že jsou dva špičkové týmy, které jsou na tom zhruba stejně, a je tu další tým, který utrácí více.“

„Víme přesně, že utrácíme tři a půl milionu ročně za díly, které nasadíme na auta. Je tedy patrné, jaký je rozdíl utratit dalších 500 000 dolarů. Představovalo by to rozdíl.“

„Nevyráběli jsme odlehčené díly pro auto, abychom se dostali z dvouciferné nadváhy, protože na to prostě nemáme peníze. Musíme to udělat až na autě pro příští rok.“

„Nemůžeme homologovat odlehčený podvozek a přivézt ho, protože to jsou další dva miliony, o které budeme nad limitem. Jak vidíte, každý výdaj navíc přináší výkonnostní výhodu.“