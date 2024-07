Podle Ericssona se Sargeant už ani nebaví se svým šéfem. Jezdec Williamsu to popírá

Logan Sargeant nemá jistou sedačku pro příští rok. Spíše to vypadá, že jeho šance jsou poměrně nízké. Podle Marcuse Ericssona jsou vtahy uvnitř týmu na bodu mrazu. Logan Sargeant to ale popírá.

V letošním roce se jezdecké sestavy ve srovnání s loňským rokem nezměnily. V příštím roce tomu tak nebude. Došlo k potvrzení řady přestupů, ale je také jisté, že na startovním roštu neuvidíme stejné jezdce. Do F1 přichází minimálně Oliver Bearman.

Tým Jezdec Jezdec Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll RB Júki Cunoda Sauber (Audi) Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Williams Alexander Albon

Zatím to vypadá, že je spíše nepravděpodobné, že v příštím roce uvidíme ve F1 Logana Sargeanta. V minulosti se dokonce spekulovalo o jeho předčasném konci v průběhu sezóny, ale šéf Williamsu James Vowles to popírá.

„Tento víkend mi několik amerických přátel, kteří Sargeanta znají, řeklo, že ho to v tom týmu nebaví,“ řekl Ericsson v podcastu Viaplay F1. „Myslí si, že je to opravdu těžké, a podle všeho se s Jamesem Vowlesem už spolu ani nebaví. Sotva se pozdraví. Jsou mezi nimi úplně přerušené vztahy.“

Logan Sargeant ale slova Ericssona ve Spa popřel. „Marcus Ericsson má pověst člověka, který mluví o jiných lidech, aniž bych s ním já někdy v životě mluvil. Nemá to žádnou váhu. Není to pravda. Před dvaceti minutami jsem se tady s Jamesem bavil,“ řekl Sargeant.

„Nejdůležitější je, že já a James jsme tady a chceme pro tým udělat to nejlepší. A nakonec to, co je nejlepší pro tým, je nejlepší i pro mě. Je to zcela nepravdivé.“

„Nebyla to pro mě nijak zvlášť snadná sezóna, co se týče množství věcí, které se staly a z týmového hlediska jsme se potýkali s problémy.“

„Z venku to samozřejmě může vypadat, že se naše vztahy zhoršily, ale budeme pracovat jako obvykle a pokusíme se o víkendu podávat dobré výkony.“