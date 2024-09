Podle Eddieho Jordana je chybou, že bude Antonelli debutovat u Mercedesu. Nezasloužil si to, říká

Andrea Kimi Antonelli byl v Monze potvrzen jako jezdec Mercedesu pro rok 2025.

V rozhovoru s Davidem Coulthardem v podcastu Formula for Success řekl Eddie Jordan, že Antonelli do F1 patří, ale debutovat by měl jinde než u Mercedesu – v některém z týmů ze středu pole. Problém je, že u zákazníků Mercedesu (i jinde) je už plno.

„Vždy jsem říkal, že tlak Mercedesu bude pro Kimiho a jeho debut a první jízdu příliš velký. A dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ řekl Jordan v narážce na nehodu v Parabolice.

„Roztočil se a hodně poškodilo auto. Stále věřím, že Kimi by měl mít místo, ale ne v Mercedesu – to je to, co se snažím říct. Je mi jedno, jak je rychlý.“

„Měl by být umístěn někam, kde by se mohl celý rok učit a pak jít nahoru. Takový je můj pohled na věc.“

Jordan to srovnává se začátky Maxe Verstappena. Než přišel k Red Bullu, jezdil za od roku 2015 za Toro Rosso.

„Přesně to by se mělo stát,“ řekl Jordan. „Max byl v Toro Rosso. Kimi Antonelli by měl být ve Williamsu nebo někde jinde, kam ho Toto může umístit. To je to, co říkáme už dlouho.“

„Vzpomeňte si, co vždy říkal Bernie Ecclestone. Když jdete shánět peníze nebo cokoliv, co chcete, tak říkal ‚zasluž si to. Zasluž si právo o to žádat.‘“

„V tuto chvíli nevidím nic, čím by si Antonelli toto právo zasloužil. Zatím ne. Nedává mi ten faktor naprosté důvěry. Je mi to líto.“