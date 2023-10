Podle Cunody může být Katar tratí, která ničí podlahy

Podle Júkiho Cunody mají inženýři obavy z obrubníků na okruhu Losail.

F1 čeká druhý závod v Kataru. Před dvěma lety došlo u Bottase, Latifiho a Russella k defektům, za které podle vyšetřování mohly tamní obrubníky.

Okruh prošel velkou rekonstrukcí, takže FIA dokonce mluví o novém okruhu. Změnily se také obrubníky. Podle Cunody však spíše k horšímu.

V případě současných vozů nejde jen o pneumatiky, ale také o podlahy, které jsou kvůli ground effectu složitější než dříve.

Podle Cunody je nyní Katar „tratí, která ničí podlahy“.

„Vypadá to, že obrubníky budou ještě agresivnější,“ řekl Cunoda. „Traťové limity jsou tu vždy tématem, ale obrubníky to ještě zhoršily. Když přejedete bílou čárou, čeká vás pořádný trest – vypadá to, že bude vysoké riziko poškození vozu.“

Cunoda poté upřesnil, že problém není ani tak v samotném obrubníku, ale v přechodu mezi obrubníkem a výjezdovou zónou.

„Přechod není vůbec hladký a obzvlášť tady, kde jsou rychlé zatáčky a auto je hodně nízko, to nebude vůbec snadné.“

„V úterý jsem byl na simulátoru a v ten den přišly fotky. Ukazují, že obrubníky jsou opravdu agresivní. Inženýři jsou tím znepokojeni.“