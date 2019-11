Podle Coultharda Vettel nebyl nikdy dobrý při soubojích kolo na kolo

Podle Davida Coultharda zažívá Sebastian Vettel těžkou sezónu. Prakticky každý víkend je Leclercem v kvalifikaci či závodě poražený, nebo je Monačan blízko.

„Byla to pro něj byla těžká sezóna. Charles přišel a začal ukazovat, jakou má rychlost. Získal mnoho pole position a navíc bylo mnoho případů, kdy byl Charles před ním. Seb je čtyřnásobný mistr světa, ale výkony z minulosti vám nezaručují budoucí úspěchy,“ řekl Coulthard pro Canal 4.

„Myslím, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Neříkám, že je zoufalý, ale není tak dobrý v bojích typu kolo na kolo jako ostatní.“

„Je to fantasticky rychlý mistr světa, ale pokud jde o tento typ závodění, nemá formu.“

„Když byl v Hockenheimu v kačírku, kopal do pneumatik a do auta .... Myslím, že se musí na sebe podívat do zrcadla a říct si, že na této nehodě měl lví podíl viny.“

Villeneuve: Chtěli ukázat, kdo je lepší

Podle Villeneuva byli na vině oba jezdci. „Mohou mezi sebou bojovat, ale neměli by zneužívat svobody, kterou jim Ferrari dává,“ řekl Jacques Villeneuve pro Sky Italia „Myslím, že oba jezdci jsou vinni. Leclerc byl příliš agresivní a Vettel nemusel zavřít dveře, když předjížděl týmového kolegu.“

„Dva jezdci udělali hroznou chybu. Bylo to zbytečné. Myslím, že chtěli ukázat světu, který z nich je lepším jezdcem.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek