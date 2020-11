Podle Coultharda je Vettel za zenitem a nevzpamatuje se ani u Astonu

„Seb je odepsaný,“ řekl Coulthard pro Channel 4. „Stal se čtyřnásobným mistrem světa, ale to je minulost. Tady jde o přítomnost a budoucnost.“

„Neexistuje nic, co by mohl udělat, aby ovlivnil celkový design vozu, není to designér. Jezdec je i nadále hlasem vozu. Chcete však nejrychlejší hlas mluvící o autě, ne nejpomalejší. Seb je mimo první desítku a jo ... je po všem. Doufáte, že najde svou formu v Racing Pointu, ale já o tom pochybuji.“

„Nikdy nemůžete říct nikdy, ale nedokážu si představit, co by muselo být jinak v týmu ze středu pole, aby se znovu zažehla jeho vášeň.“

Vettela nahradí u Ferrari Carlos Sainz. „Charles bude mít na začátku výhodu, protože rozumí složení týmu a jak to všechno funguje. Řekněme, že dáme Carlosovi půl sezóny, ale pokud se mu nevyrovná, nebo neporazí Charlese, jeho pobyt ve Ferrari nemusí být příliš dlouhý.“