Podle Coultharda čeká Russella u Mercedesu „probuzení“

„Myslím, že George se bude pravidelně měřit s Lewisem a v kvalifikacích ho porazí,“ řekl Coulthard pro The Telegraph, když byl dotázán, jak by podle něj mohl Russell mohl dopadnout proti Hamiltonovi.

Coulthard však počítá s tím, že Russella čeká po boku Hamiltona rok, který mu otevře oči. Russell podle něj bude mít občas problémy kvůli nedostatku zkušeností. „Také si myslím, že George čeká probuzení. Je to ještě štěně a štěňata občas čůrají na koberec.“

Podobně to vidí také Mario Andretti. „Laťka je hodně vysoko. Nejen vůči Lewisovi, ale také vůči Valtterimu, který byl silným a cenným týmovým kolegou,“ řekl Andretti pro RacingNews365.com.

„Viděli jsme, co George předvedl v Bahrajnu, v jednorázovém závodě, takže byste očekávali, že předvede opravdu silný výkon. Vždy ale musíme počkat a uvidíme. Můžete vyvodit spoustu závěrů, ale dokud se to neprokáže... Někdy je to jednorázovka, která vyjde, a když už jste tam, je to trochu složitější.“