Podle Coultharda by měl Räikkönen už skončit

Kimi Räikkönen letos oslaví 42. narozeniny. Je nejzkušenějším jezdcem v historii. V poslední době se hodně diskutuje, zda na konci roku pověsí overal jezdce F1 na hřebík.

Räikkönen na sebe naposledy upozornil v Rakousku, kde v závěru závodu boural se Sebastianem Vettelem. Fin to zdůvodnil tak, že něco špatně přepnul na volantu a v zatáčce to musel přepnout zpět. Někteří bývalí jezdci pro jeho manévr nemají pochopení.

„Od Kimiho to bylo naprosto nesmyslné. Prostě vjel přímo do jeho auta. To, co udělal, bylo trapné,“ řekl pro Sky Sports Germany Ralf Schumachera.

David Coulthard si myslí, že by měl Iceman už skončit. „Bylo mi 37 let, když jsem skončil,“ řekl Coulthard. „Najednou začnete dělat chyby a nechcete si přiznat, že je to vaše chyba. Ale je to tak.“

„Všiml jsem si, že to souvisí se špatnou koncentrací, zejména ke konci závodu. To jsme viděli i u Michaela Schumachera v jeho posledním roce.“