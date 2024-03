Podle Čandhoka Hamilton věděl, že Mercedes čeká těžký rok, když podepisoval s Ferrari

Mercedes byl před letošní sezónou relativně optimistický. Po loňském druhém místě (ale bez vítězství v závodech) byl cíl jasný – snížit ztrátu na Red Bull.

V prvních dvou závodech se ale Mercedesu příliš nedařilo. Nebyl ani třetím nejrychlejším týmem a získal nejméně bodů v prvních dvou víkendech v hybridní éře.

Komentátor Sky Sports pro F1 Karun Čandhok je přesvědčen, že Lewis Hamilton věděl, že Mercedes čeká v roce 2024 „těžký rok“, než se rozhodl přestoupit k Ferrari.

Jeho kolegyně Naomi Schiffová s tím nesouhlasí. „Já si to vlastně nemyslím. Vypadá to, že do sezony vstupovali s opravdu velkými nadějemi. Možná neměli takové tempo, aby porazili red bully, ale po testech z nich vyzařovaly ambice, že budou nejlepší z ostatních, možná s Ferrari. To se zatím nepotvrdilo.“

Bývalý pilot formule 1 Čandhok to ale vidí jinak. „Dovolím si nesouhlasit. Myslím, že to věděl. To, co tam vypustili – pozitivní poselství – je jedna věc. Ale myslím, že věděl, že to bude těžký rok.

W15 ztrácí v rychlých zatáčkách. Hamilton si v Džiddě také stěžoval na nestabilní zadní část. Bývalý stratég Astonu Martin Bernie Collins se domnívá, že je to také jeden z důvodů, proč se Hamilton rozhodl připojit k Ferrari.

„Říkal to i po celý loňský rok,“ řekl Collins pro Crash.net. „Možná je to jeden z důvodů, proč mění tým. V autě stále není spokojený. Ve vysoké rychlosti vypadá hrozně. Můžete vidět, jak se mu ostatní auta jen vzdalují. Musí na tom ještě trochu zapracovat.“