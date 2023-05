Podle Browna by měl rozpočtový strop obsahovat výjimky pro podporu udržitelných projektů

Ředitel McLarenu Zak Brown navrhuje úpravu pravidel, které se týkají rozpočtových stropů, aby týmy mohly více investovat do zelených projektů.

Nová doba si žádá nové požadavky. Stejně jako velké korporace, i týmy F1 vydávají výroční zprávy o udržitelnosti, ve kterých informují o svém pokroku v této oblasti.

Formule 1 jako celek má ostatně v oblasti ekologie velké plány a do roku 2030 chce být tzv. uhlíkově neutrální.

Zatím posledním týmem, který zprávu o udržitelnosti zveřejnil, se stal McLaren.

Stáj z Wokingu se ve svém reportu pochlubila, že od roku 2019 snížila uhlíkové emise o 22 procent, zatímco z hlediska redukce odpadu si za stejné období polepšila o 19 procent.

Ředitel McLarenu se v souvislosti se zprávou o udržitelnosti svého týmu zmínil, že by F1 a FIA měly přehodnotit současný rozpočtový strop s tím, aby bylo možné více investovat do zelených projektů.

„Máme plnou důvěru v rozpočtový strop a nechtěli bychom, aby došlo k porušení jeho základů. Na druhou stranu současné předpisy vytvořily původně nezamyšlené překážky, pokud jde o investice do udržitelnosti,“ uvedl Brown v tiskovém prohlášení.

McLaren proto navrhuje, aby rozpočtový strop obsahoval výjimky, které týmům tyto investice umožní.

„Abychom však využili potenciál našeho sportu a podpořili vývoj udržitelnějších technologií, které mohou vyvolat pozitivní změny v celosvětovém měřítku, potřebujeme skutečnou změnu. To vyžaduje rovné podmínky, aby týmy mohly pracovat na dosažení cílů a nemusely si již vybírat mezi investicemi do výkonu vozu a investicemi do udržitelnosti,“ vyzývá Brown.