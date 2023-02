Podle Browna budou mít týmy F1 hodnotu v řádech miliard dolarů

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown je přesvědčen, že hodnota týmů F1 v blízké době velmi vzroste.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Velkým tématem letošní zimní pauzy bylo rozšíření startovního pole o minimálně jeden tým. Zatímco většina týmů je proti, FIA by dalšího účastníka ráda přivítala. Velkým zájemcem o vstup do F1 je pak dlouhodobě americký tým Andretti.

V souvislosti s tím, se řeší i výše poplatku, který by měl nový tým zaplatit. Jeho výše je v současnosti stanovena na hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,5 miliardy korun).

„Myslím, že je nakonec na formuli 1 a FIA, aby rozhodly, jaký poplatek je přiměřený. Když jsme s poplatkem přišli, tedy téměř před pěti lety, byla formule 1 úplně jinde,“ citoval šéfa McLarenu web PlanetF1. Například týmový principál Mercedesu Toto Wolff vloni uvedl, že by se poplatek nyní mohl pohybovat v oblasti jedné miliardy dolarů.

„Franšízy (týmy, pozn. red.) již nyní mají pomerně velkou hodnotu, takže je to investice. Franšízy budou mít v nepříliš vzdálené budoucnosti určitě hodnotu v řádech miliard, pokud ji nemají již nyní. Tak jako v jiných velkých sportech,“ věří Brown.

Vztahy mezi F1 a FIA se normalizují

V poslední době došlo mezi FIA a vedením F1 k několika sporům. Ty se týkaly jak možného příchodu nového týmu, tak například i hodnoty formule 1. Podle Browna se však nyní vztahy normalizují.

„Nemám obavy. Myslím, že FIA a formule 1 jsou na dobré cestě,“ je přesvědčen americký obchodník.

„FIA a Formule 1 pracují na tom, co považují za nejlepší pro tento sport, takže obě strany mají velmi dobrý záměr. Ano, v poslední době došlo k určitým třenicím, ale zdá se mi, že to vychladlo a věci se vrátily do starých kolejí,“ dodal.