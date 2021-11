Podle Bottase by Mercedes mohl být v Mexiku letos silnější. I tak má ale respekt z Red Bullu

Okruh v Mexiku se nachází ve výšce 2000 m, obvykle vyrovnávají výkon motoru, protože vzduch má o 25 % nižší hustotu než obvykle. Mercedes byl na okruhu tradičně méně silný.

Trochu se očekává, že by Mexiko mohlo být závodem Red Bullu, ale oba týmy varují, že letos papírové předpoklady příliš nevycházejí.

Max Verstappen získal v Mexiku letech 2017 a 2018 vítězství s motory Renault, v roce 2019 se kvalifikoval na pole position (z něj ale startoval Leclerc, Verstappen dostal penalizaci).

Bottas uznává, že závod v Mexiku byl pro Mercedes určitou „slabinou“, ale domnívá se, že pokrok, kterého dosáhl jeho tým s motorem, by se měl projevit v tom, že bude letos konkurenceschopnější. Fin však stále věří, že Red Bull bude těžké porazit.

„O Mexiku víme, že je pro nás obvykle trochu slabinou. Mám pocit, že v posledních letech dost velký kus toho pocházel z pohonné jednotky kvůli vysoké nadmořské výšce,“ řekl Bottas.

„Ale myslím, že jsme od té doby dokázali hodně optimalizovat, takže bych očekával, že na tom budeme lépe než v posledních letech.“

„Přesto si myslíme, že na papíře jsou to pro Red Bull opravdu silná místa a my jsme se opravdu snažili vzít všechny poznatky z minulých let a připravit se tak co nejlépe.“