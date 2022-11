Podle Bottase by mělo Audi podpořit Sauber dříve než v roce 2026

Sauber bude ještě v příštím roce jezdit ve formuli 1 pod názvem Alfa Romeo. Poté bude následovat jakési přechodné období. Od roku 2026 se z týmu stane tovární stáj Audi, která bude používat vlastní pohonné jednotky.

Audi potvrdilo, že se stane i spolumajitelem týmu, ale podrobnosti neuvedlo. Spekuluje se, že bude tým kupovat po částech a na konci by mělo mít před rokem 2026 většinový podíl.

„Ve spolupráci s Audi má Sauber velký potenciál,“ řekl Valtteri Bottas. „Když se na to podíváte celkově, je to pro tým obrovská věc.“

„Není pochyb o tom, že chtějí v budoucnu uspět. Chtějí si vést dobře, myslí to vážně. Záleží však na tom, jak moc bude Audi tento tým podporovat, než se stane oficiálně výrobcem.“

„Příští rok se samozřejmě nic nemění, stále jsme s Alfou Romeo a samozřejmě doufáme, že budeme mít lepší auto než letos. Ale myslím, že pak bude záležet na podpoře od roku 2024, jak moc budou ochotni podporovat.“

„Pokud budou opravdu hodně pomáhat a podporovat, a pokud bude pohonná jednotka v roce 2026 dobrá, což se v tuto chvíli nedá předvídat, tak proč by nemohli být úspěšní hned od začátku?“

„Bezpochyby je před námi ještě spousta práce, to je fakt, ale není to tak daleko. Veškeré zázemí tu je. Některé zázemí, některé stroje mohou být ještě lepší než u týmu, který vyhrává šampionáty.“

„Množství lidí v týmu je stále o něco menší než loni, takže je před námi ještě kus práce. Ale s podporou výrobce, jako je Audi, nevidím důvod, proč by to nebylo možné.“

„Myslím, že pro každého jezdce na startovním roštu a zejména pro mě, když už jsem součástí Sauberu, by bylo velmi zajímavé být součástí tohoto projektu.“

„Je mi nyní 33 let, stále cítím, že se mám co učit. Pořád můžu být rychlejší než teď. Cítím, že mám F1 co dát, takže mám v plánu tu ještě nějakou dobu zůstat.“

„Ohledně své budoucnosti jsem opravdu otevřený. Mám rád USA a je tam mnoho zajímavých kategorií včetně IndyCar, ale to zatím není na pořadu dne,“ odpověděl Fin na otázku ohledně svých plánů. „S největší pravděpodobností bych se viděl u Audi, pokud to bude možné.“