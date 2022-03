Podle Binotta to v Džiddě může vypadat jinak. Až po pár závodech bude jasné, jak na tom Ferrari je

„Myslím, že ostatní jsou velmi, velmi silní. V kvalifikaci se ukázali jako velmi silní,“ řekl Binotto pro F1.com o Red Bullu. „Byla to opravdu otázka detailů.“

Podle šéfa Ferrari byl Red Bull velmi rychlý také v neděli. „Ale možná měli nějaké problémy se spolehlivostí nebo něco, co není na jejich autě dokonalé. Alespoň se to tak dalo pochopit z rádiové komunikace. Jinak by byli velmi rychlí.“

„Když se podívám na první Maxův stint na použitých pneumatikách, držel Charlesovo tempo. Neměli bychom zapomínat, že je jedním z mistrů světa. Stále patří k favoritům.“

„To, o co se můžeme pokusit, je odvést co nejlepší výkon. Džidda může být úplně jiný obrázek a myslím, že musíme počkat alespoň čtyři nebo pět závodů, abychom posoudili, jak na tom jsme.“

„V autě je určitě ještě potenciál, ale musíme ho dále rozvíjet. Když máte dobrý základ a když se vyvíjíte, musíte se ujistit, že vše, co do vozu přinášíte, je krokem vpřed. A to je ještě důležitější nyní, když máme omezený rozpočet. Nemůžeme to udělat špatně.“