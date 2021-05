Podle Binotta nešlo u Leclerca o převodovku

Charles Leclerc zajel v kvalifikaci nejrychlejší čas, ale poté boural. Ferrari v sobotu večer a následně také v neděli prověřovalo jeho převodovku, ale nenašlo žádné poškození. Monačan však hned po vyjetí na trať hlásil problémy a do závodu neodstartoval.

„Musíme plně pochopit, co se stalo,“ řekl Mattia Binotto pro Sky Sports F1.

„Porucha je na hnací hřídeli na levé straně. Neměli jsme problém s převodovkou. Ta byla včera večer zkontrolována, byla přezkoumána a myslím, že převodovka byla pro závod v pořádku.“

„To, co se stalo, je na opačné straně než při nehodě. Takže to možná s nehodou vůbec nesouvisí.“

„Je to ale něco, co musíme pečlivě pochopit a analyzovat. Teď na to nemáme odpověď.“

Binotto si nemyslí, že by Ferrari nějak pochybilo. Byl to právě on, kdo před závodem říkal, že pokud bude mít Scuderia byť jen malé podezření, že převodovka není v pořádku, nebude riskovat a vymění ji.

„Jak jsem řekl, nešlo o poruchu převodovky. S převodovkou jsme nehazardovali. Jsme přesvědčeni, že by převodovka byla pro závod v pořádku. Ale znovu opakuji, že to, co se stalo, potřebuje vysvětlení, které teď nemáme. Budeme muset provést analýzu.“