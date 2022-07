Podle Binotta není důvod, proč by Ferrari nemohlo vyhrát všechny zbývající závody

Charles Leclerc v Rakousku snížil ztrátu na Verstappena. Pak ale přišla Francie a nehoda. Verstappen vyhrál a jeho náskok je už 63 bodů.

„Soustředíme se na to, abychom z každého jednotlivého závodu vytěžili maximum. Na Paul Ricardu se to nepodařilo, ale už se soustředíme na Maďarsko a jedeme si tam pro první a druhé místo.“

„Každý jednotlivý závod se počítá a to platí i pro ty zbývající. Na konci sezony si to sečteme a uvidíme, jak na tom budeme.“

Podle Binotta se Ferrari snaží na závodě ve Francii vidět to pozitivní – Leclerc získal znovu pole position a vedl závod.

„Myslím, že důležitější je vidět dobrý balík. Není důvod, proč bychom nemohli vyhrát zbývajících deset závodů od teď až do konce.“

„Je třeba se na to dívat pozitivně, a já jsem rád pozitivní, zůstávám optimistou. Mohlo by se Maxovi a Red Bullu něco stát? Už se jim to stalo, stejně jako se to stalo nám. Možná se to stane také. Ale nepočítám s tím. Myslím, že se musíme soustředit sami na sebe a dělat to nejlepší.“

Leclercovy šance na titul se postupně rozplývají. Sezóna ale ještě bude dlouhá.

„Charlesovi jsem řekl, že je to složitější, ale ne nemožné. A prostě si to užijeme víc v případě, že to na konci dokážeme proměnit ve vítězství.“

„Musíme zůstat soustředění v každém jednotlivém závodě. Když se ohlédnu za posledními závody, měli jsme vždy velký potenciál. Neproměnil se v nejlepší výsledky z hlediska mistrovských bodů, ale právě teď není důvod, proč by se to v příštích deseti závodech nemohlo stát. Potenciál tu je. Jezdci jsou fantastičtí. Jsem docela pozitivní.“