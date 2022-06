Podle Binotta nebylo cílem Ferrari letos získat titul, ale být konkurenceschopní

Ferrari letos překvapilo svou formou. Ve výsledcích se to však neodráží tak, jak by mohlo. Scuderia má za sebou dva závody, které mohl Leclerc vyhrát. Jednou ho odstavil motor, podruhé strategie.

Když už je řeč o motoru. Nepochybně může za zlepšení Ferrari. Maranello už vloni nasadilo vylepšenou baterii, letos další novinky.

„Ze strany týmu pohonné jednotky to bylo opravdu fantastické úsilí,“ řekl Binotto pro BBC. Šéf Ferrari připisuje 75 % zlepšení motoru, konkrétně spalování, a 25 % systému rekuperace energie.

V rozhovoru pro BBC Binotto uvedl, jaké cíle si Ferrari stanovilo.

„Stanovili jsme si cíle, abychom byli v roce 2022 opět konkurenceschopní, takže naším cílem je být konkurenceschopní, ne vyhrát šampionát, a bylo by úplně špatné to změnit na ‚Pokusme se vyhrát šampionát, protože jsme tak konkurenceschopní‘.“

„Být konkurenceschopný je jeden fakt, stát se mistrem světa je úkol jiné úrovně. Možná je to proto, abychom z týmu sejmuli určitý tlak, ale také si myslím, že by bylo špatné, kdybychom jako vedení změnili cíle oproti těm, které jsme jim dali.“

„Není pochyb o tom, že to, co máme v úmyslu, je pokusit se zahájit cyklus – stát se mistrem světa, a to nejen jednou, ale pokusit se tam zůstat. Myslím si však, že to bude trvat dlouho.“

„Naše vnitřní smýšlení je stále takové, že se musíme jako tým zlepšit, abychom byli schopni vyhrát šampionát. To ale neznamená, že se nám to nepodaří. Možná to uděláme co nejdříve, ale jsme si vědomi toho, že jde o víc než jen o to být konkurenceschopní.“

„Ambice tu jsou. Každý jednotlivý člověk, který pracuje pro Ferrari, tu ambici má. Myslím, že jim to nemusím připomínat. Důležitější je, aby se soustředili na náš proces neustálého zlepšování, takže každý závod je příležitostí k přezkoumání získaných zkušeností a k budování, abychom mohli dělat něco lépe. A důležité je zůstat soustředěný na každý jednotlivý závod. Nehledíme na klasifikaci.“

Binotto v rozhovoru uvedl, že Ferrari bylo poté, co převzal jeho otěže, mladým týmem.

„Když jsem nastoupil do role ředitele týmu, řekl jsem, že je to velmi mladý tým. Nešlo o to, že bychom byli mladí věkově – bylo mi tehdy 50 let. Ale byli jsme mladí ve svých rolích. Potřebovali jsme nabrat zkušenosti.“

Kromě změn v týmu přišel také Charles Leclerc a vloni Carlos Sainz. „Věděli jsme, že Charles má velmi vysoký potenciál. Když jsme ho v roce 2019 posadili do našeho vozu, hned v první sezóně prokázal, že je velmi silný a talentovaný. Způsob, jakým útočil, bránil a jezdil, dokazoval, co dokáže.“

„Věděli jsme, že se musí zlepšit, pokud jde o vyzrálost, vedení a správu pneumatik, a myslím, že s přibývajícími sezónami nám to dodalo jistotu, že to dokáže a stane se fantastickým jezdcem.“

„Měli jsme jistotu, že by mohl být jezdcem, který může vyhrávat mistrovství světa a stát se velmi silným lídrem týmu.“

Binotto chválí i svého druhého jezdce Carlose Sainze, který měl obtížnější start do roku 2022 a udělal řadu chyb, když se snažil držet krok s týmovým kolegou. Sainz je podle jeho slov „velmi rychlý a jsem si celkem jistý, že může také vyhrávat šampionáty“.