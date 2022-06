Podle Binotta je lepší mít rychlé a nespolehlivé auto než obráceně

Leclerc i Verstappen mají na kontě dva nedokončené závody. Zatímco Red Bull své problémy zřejmě už vyřešil, Ferrari je stále jen analyzuje.

„Nejsem překvapen a jsem určitě znepokojen a jistým způsobem zklamán,“ řekl Mattia Binotto. „Myslím si, že je to něco, co se musíme pokusit napravit, a to jsme zatím neudělali. Ale nemohu to vyčítat týmu, protože vím, jaké úsilí vynaložil na řešení výkonu.“

Raději budu mít dobrý výkon a pokusím se opravit spolehlivost než naopak.

„Jak jsem řekl, je to cesta, na které jsme, a je tu ještě další krok, který je právě teď potřeba udělat. Myslím, že jako tým opět zůstaneme jednotní a budeme tvrdě pracovat. Zatím jsme odvedli slušnou práci, ale víme, že ještě není hotová. Zvládneme to.“

„Raději budu mít dobrý výkon a pokusím se opravit spolehlivost než naopak.“

Binotto připustil, že největší starostí týmu je, že zatím nemá definitivní řešení příčin přetrvávajících problémů se spolehlivostí pohonné jednotky.

„Je to znepokojující. Je to ještě větší starost, protože nemám odpověď, a rád bych ji měl hned a věděl, v čem byl problém. Už jen to, že budeme muset namontovat další nový motor... ano, je to tak a je to velmi brzy v sezóně. Některé problémy, které můžete mít, nemusí být možné opravit v krátké době.“

Binotto zatím neví, jakou strategii bude muset Ferrari přijmout. Zda půjde o nápravu nějakého problému, budou muset odjet s motorem kratší vzdálenost apod.

„Pochopíme to v příštích dnech, a doufejme, že budeme mít jasnější odpověď v době, kdy budeme v Kanadě.“

Ztráta na Red Bull roste

Bodová ztráta Ferrari na Red Bull v obou šampionátech roste. Leclerc se dokonce propadl na třetí místo za oba jezdce Red Bullu.

„Upřímně řečeno, není to něco, na co bychom se dívali,“ řekl Binotto. „Soustředíme se na naše výsledky a soustředíme se na to, abychom ze závodních víkendů vytěžili co nejvíce a snažili se stále zlepšovat. Jediné, co mě dnes zajímá, je, co nám chybí. “

Náskok / ztráta Ferrari na Red Bull

Leclerc

Grand Prix Náskok (+) / ztráta (-) Bahrajn 8 Saúdská Arábie 12 Austrálie 34 Emilia Romagna 27 Miami 19 Španělsko -6 Monako -9 Ázerbájdžán -34

Ferrari